Samanyolu Haber /Dünya / 2024 hazırlığı mı? /23 Ocak 2020 17:04

2024 hazırlığı mı?

Geçen haftaki Federal Meclis konuşmasında yasama, yürütme ve yargı erklerinde ciddi değişiklikler öneren Rusya Devlet Başkaın Vladimin Putin hamlelerine devam ediyor. Putin, Başsavcı Yuriy Çayka'nın azledilmesini istedi. Putin'in görev süresinin dolacağı 2024 yılında başkanın yetkileri azaltılacak, başbakanın yetkileri artırılacak.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka'nın yerine şu anda Rusya Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı pozisyonunda bulunan İgor Krasnov'u önerdiği belirtildi.

Geçen haftaki Federal Meclis konuşmasında yasama, yürütme ve yargı erklerinde ciddi değişiklikler öneren Putin hamlelerine devam ediyor.

Putin'in teklifi ile Başsavcı Yuriy Çayka görevden alınacak.

BAŞSAVCI YURİY ÇAYKA AZLEDİLECEK

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Çayka'nın başka bir göreve geçecek olması sebebiyle Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne Çayka'nın azledilmesini teklif etti.

Putin, Başsavcı Çayka'nın yerine Krasnov'un aday olarak Federasyon Konseyi'ne sundu. 

Rusya'da büyük ses getiren Anatoliy Çubays suikastı, Stanislav Markelov ve Anatasiya Baburova cinayetleri ile muhalif Boris Nemtsov suikastını soruşturan Krasnov, 2016 yılında Rusya Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. 
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