2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

2024 Nobel Fizik Ödülü, yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan keşifleri dolayısıyla iki biliminsanına verildi.



Euronews'te yer alan habere göre bu yılki ödülün sahipleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Princeton Üniversitesi'nden John Hopfield ve Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden Geoffrey Hinton oldu.



İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren ödülü Salı günü başkent Stockholm'de takdim etti.



Nobel Ödülleri 1896 yılında ölen İsveçli mucit Alfred Nobel tarafından oluşturuldu. Ödül, 11 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 976.000 euro nakit para ödülüyle birlikte veriliyor.



1901'den 2023'e kadar fizik alanında 117 Nobel Ödülü verilirken, ödüle layık görülen 225 kişinin en genci 25, en yaşlısı ise 96 yaşında.



Geçen yılın fizik ödülleri ABD'deki Ohio State Üniversitesi'nden Pierre Agostini, Almanya'daki Max Planck Kuantum Optik Enstitüsü'nden Ferenc Krausz ve İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden Anne L'Huillier'e verilmişti.



Üçlü, "madde içindeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için atosaniye ışık atımları üreten deneysel yöntemler için" Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.



Pazartesi günü, Amerikalı bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun, genlerin nasıl düzenlendiğini yöneten küçük RNA molekülleri olan mikroRNA'yı keşfettikleri için 2024 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü kazandı.



Kimya, ekonomi, edebiyat ve barış alanlarındaki ilerlemeler için verilen 2024 ödüllerinin geri kalanı hafta boyunca açıklanacak.



Nobel ödül sahipleri, ödüllerine aralık ayında İsveç'te düzenlenecek bir törenle kavuşacak.