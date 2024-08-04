2025’te emekli olanlar daha da az maaş alacak

EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?

İlk defa emekli olacak vatandaşların kafasını karıştıran en önemli sorun da emekli aylığının hangi denkleme göre hesaplandığı oluyor. Emekli aylıkları kişilerin tüm çalışma hayatları boyunca SGK'ya bildirilen prime tutarı ve prim gün sayısına göre belirlenen aylık bağlama oranına göre belirleniyor. Emeklilik dilekçesini temmuz-aralık döneminde veren vatandaşlara yılın aynı dönemlerinde yapılan maaş zamları olduğu gibi yansıtılıyor. Eğer emeklilik dilekçesi yılın ocak ayında verilirse bir önceki yılın ocak-temmuz zamları dikkate alınmıyor. Bunun yerine TÜFE artışının yüzde 100'ü ile milli gelir artışının yüzde 30'unun toplamından oluşan rakam üzerinden hesaplama yapılıyor.

DİLEKÇEYİ 1 OCAK 2025'TE VERENLER NE OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine geçtiğimiz ocak ayında yüzde 49,25 temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında bir zam yapıldı. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024'e kadar veren vatandaşlar bu zamlardan faydalanabilecekler. Fakat emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren veren vatandaşlar 2024 yılında yapılan Ocak ve Temmuz zamlarından yararlanamayacaklar.

MAAŞ FARKI YÜZDE 30 CİVARINDA

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihinde verenler tahminen maaşlarını 16.612 liralık tutarında alacaklar. Bu maaş ocak zammı uygulandığında 24.793 liraya çıkacak. Bu tutara temmuz zammı da eklenince maaşlar 30.925 TL'ye çıkıyor.

ARADAKİ FARK TELAFİ EDİLEBİLİR Mİ?

Bu durumu fark eden vatandaşlar iki maaş arasındaki farkın telafi edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Maaşlar arasındaki yüzde 30'luk bu oranın yüksekliği vatandaşları telaşlandırıyor. Bu farkın telafisi için önümüzdeki 4 yıl boyunca enflasyonun çok yüksek olması gerekmektedir.

Emeklilik gün ve ödemesini tamamlayan vatandaşlar, haklardan faydalanabilmek için emeklilik dilkeçesi vermek durumundalar. Fakat emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler 1 Ocak 2025'ten sonra emeklilik dilekçesi teslim edenlere göre daha fazla maaş alabilecekler. Bu fark ise bundan sonra alacakları tüm emekli maaşlarını etkileyecek. Peki emeklilik dönemi gelen vatandaşlar ne yapacaklar? Dilekçe konusunda hangisine dikkat etmek gerekecek? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç konu hakkında soruları yanıtladı.Dilekçesini 2025'te verenlerin daha düşük maaş almasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Kıvanç, “Emeklilik dilekçe tarihinin emekli aylığı miktarında yüzde 30 – 35 oranında fark yaratması akla mantığa aykırı olduğu için haklı olarak herkesin kafası karıştı. Kabul edilebilir bir fark değil. Ancak, maalesef böyle bir fark çıkması kanundan kaynaklanıyor." dedi.Çalışan emeklilere 5 bin lira düzenlemesi yılbaşından önce yasalaşacakMerkez Bankası 2024 enflasyon tahminlerini yüzde 38 olarak açıklamıştı. Piyasa katılımcı anketinde ise bu oran yüzde 43,52 olarak güncellendi. Bu tahminlere göre dilekçesini 1 Ocak 2025 tarihli ve sonrasında verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 39,2 ile yüzde 44,72 arasında değişen oranda artırılacak.Emeklilik dilekçesi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verilirse maaş zamsız hali ile 16.612 TL olan aylık yüzde 39,2 oranında artırıldığında 23.124 TL’de, yüzde 44,72 oranında artırıldığında ise 24.040 TL’de kalacak. Bu durumda, örneğimizdeki kişi emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayında 34.016 TL aylık alacak.Aynı kişi dilekçesini 1 Ocak 2025 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayı maaşı 25.436 TL ile 26.623 TL arasında kalacak. Gelecek yıl ocak ayı maaşları arasındaki fark yaklaşık 10 bin TL’ye kadar çıkabilecek.