2025 yılında vergilere büyük zam geliyor: İşte tutarlar!

IMEI KAYIT ÜCRETİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt ücreti, son yıllarda büyük bir hızla artıyor. 2024 yılında 31.692 TL olarak belirlenen bu ücret, 2025 yılında %45 artışla 45.953 TL'ye yükselecek. IMEI kayıt ücreti artışı, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak hesaplanıyor.
IMEI kayıt ücretlerinde son yıllardaki artış şu şekilde:
Yıl IMEI Kayıt Ücreti (TL)
2015 131,50 TL
2018 (Kasım) 500 TL
2019 (Temmuz) 1.500 TL
2020 1.838,70 TL
2021 2.006,20 TL
2022 2.732,40 TL
2023 20.000 TL
2024 31.692 TL
2025 (Beklenen) 45.953 TL
Bu artış, yurt dışından telefon getirenlerin sayısını önemli ölçüde azaltacak gibi görünüyor. Ayrıca IMEI kayıt ücretinin bu kadar yüksek olması, Türkiye'de yurt dışından telefon getirme cazibesini giderek kaybettiriyor.
MTV ZAMMI
IMEI kayıt ücretinin yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) de ciddi bir artış bekleniyor. 2024 yılında 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için 5.851 TL olan MTV, 2025 yılında %45 artışla 8.484 TL'ye çıkacak. MTV, motorlu taşıt sahipleri için önemli bir maliyet kalemi olmaya devam edecek.
Araç Tipi 2024 MTV (TL) 2025 MTV (TL)
1600 cc’ye kadar motor hacmi 5.851 TL 8.484 TL
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?
2024 yılında 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı, 2025 yılı itibarıyla %44’lük bir artışla 720 TL olacak. Bu artış, sık sık yurt dışına seyahat edenler için ciddi bir ek maliyet oluşturacak.
Yıl Yurt Dışı Çıkış Harcı (TL)
2024 500 TL
2025 (Beklenen) 720 TL
EHLİYET VE PASAPORT HARÇLARI DA ZAMLANACAK
B sınıfı ehliyet harcı da 2025 yılında önemli bir artış gösterecek. 2024 yılında 3.945,40 TL olan bu harç, %45’lik artışla 5.720,80 TL'ye çıkacak. Bunun yanında, pasaport harçlarına da 2025 yılında ciddi bir zam gelecek.
Pasaport Süresi 2024 Harcı 2025 Harcı Aradaki Fark
6 ay 1.639 TL 2.377 TL 738 TL
1 yıl 2.396 TL 3.475 TL 1.079 TL
2 yıl 3.912 TL 5.673 TL 1.443 TL
3 yıl 5.558 TL 8.059 TL 1.761 TL
4-10 yıl 7.833 TL 11.357 TL 3.524 TL
VERGİLERE NEDEN ZAM GELİYOR?
Vergi uzmanları, bu artışların Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve enflasyon oranları ile ilişkili olduğunu belirtiyor. 2025 yılı için öngörülen %45’lik zam oranları, YDO'daki artışlarla şekilleniyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunmakla birlikte, 2025 yılı itibarıyla bu oranların yukarı yönlü gerçekleşmesi bekleniyor.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeniden Değerleme Oranı, her yıl kasım ayının ilk haftasında ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte açıklanıyor.