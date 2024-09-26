2025 yılında vergilere büyük zam geliyor: İşte tutarlar!

2025 (Beklenen) 720 TL





Vergi uzmanları, bu artışların Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve enflasyon oranları ile ilişkili olduğunu belirtiyor. 2025 yılı için öngörülen %45’lik zam oranları, YDO'daki artışlarla şekilleniyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunmakla birlikte, 2025 yılı itibarıyla bu oranların yukarı yönlü gerçekleşmesi bekleniyor.





Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün ortaya koyduğu projeksiyona göre, 2024 yılı yeniden değerleme oranının %45 civarında olacağı öngörülüyor. Bu oran, birçok vergi ve harç kaleminde önemli zamlar anlamına geliyor. Yeniden değerleme oranı, Türkiye'deki enflasyon, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve yurtiçi maliyet artışlarına bağlı olarak belirleniyor. 2025 yılında uygulanması beklenen bu artış, IMEI kayıt ücretinden motorlu taşıt vergisine, yurt dışı çıkış harcından pasaport ve ehliyet harçlarına kadar geniş bir yelpazede etkili olacak.Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt ücreti, son yıllarda büyük bir hızla artıyor. 2024 yılında 31.692 TL olarak belirlenen bu ücret, 2025 yılında %45 artışla 45.953 TL'ye yükselecek. IMEI kayıt ücreti artışı, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak hesaplanıyor.IMEI kayıt ücretlerinde son yıllardaki artış şu şekilde:Yıl IMEI Kayıt Ücreti (TL)2015 131,50 TL2018 (Kasım) 500 TL2019 (Temmuz) 1.500 TL2020 1.838,70 TL2021 2.006,20 TL2022 2.732,40 TL2023 20.000 TL2024 31.692 TL2025 (Beklenen) 45.953 TLBu artış, yurt dışından telefon getirenlerin sayısını önemli ölçüde azaltacak gibi görünüyor. Ayrıca IMEI kayıt ücretinin bu kadar yüksek olması, Türkiye'de yurt dışından telefon getirme cazibesini giderek kaybettiriyor.IMEI kayıt ücretinin yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) de ciddi bir artış bekleniyor. 2024 yılında 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için 5.851 TL olan MTV, 2025 yılında %45 artışla 8.484 TL'ye çıkacak. MTV, motorlu taşıt sahipleri için önemli bir maliyet kalemi olmaya devam edecek.Araç Tipi 2024 MTV (TL) 2025 MTV (TL)1600 cc’ye kadar motor hacmi 5.851 TL 8.484 TL2024 yılında 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı, 2025 yılı itibarıyla %44’lük bir artışla 720 TL olacak. Bu artış, sık sık yurt dışına seyahat edenler için ciddi bir ek maliyet oluşturacak.Yıl Yurt Dışı Çıkış Harcı (TL)2024 500 TLB sınıfı ehliyet harcı da 2025 yılında önemli bir artış gösterecek. 2024 yılında 3.945,40 TL olan bu harç, %45’lik artışla 5.720,80 TL'ye çıkacak. Bunun yanında, pasaport harçlarına da 2025 yılında ciddi bir zam gelecek.Pasaport Süresi 2024 Harcı 2025 Harcı Aradaki Fark6 ay 1.639 TL 2.377 TL 738 TL1 yıl 2.396 TL 3.475 TL 1.079 TL2 yıl 3.912 TL 5.673 TL 1.443 TL3 yıl 5.558 TL 8.059 TL 1.761 TL4-10 yıl 7.833 TL 11.357 TL 3.524 TLYeniden Değerleme Oranı, her yıl kasım ayının ilk haftasında ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte açıklanıyor.