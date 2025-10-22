2026'da Seçim olur mu? Rejim, kesenin ağzını açacak!

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 bütçesinden iktidarın seçim stratejisi ortaya çıktığına dikkat çekti. Öztürk’e göre rakamlar, yoksulluğu bitirmek yerine seçim döneminde “yardım ekonomisini” devreye sokmayı hedefliyor. Öztürk, “iktidarın seçim kampanyasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesine gizlemiş.” dedi.



Bütçe teklifine göre, 2025 yılında 219 milyar 723 milyon lira ödenek ayrılan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kalemi, 2026’da 284 milyar 470 milyon liraya yükseliyor. 2027 yılına gelindiğinde ise dikkat çekici bir artış göze çarptı. Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma kalemi için 2027 yılında 644 milyar 347 milyon lira ödenek öngörüldü.



Hasan Öztürk, şunları söyledi:



İktidar, ekonomik krizde geçinemeyen halkın çığlığına kulağını kapatırken, seçim yılı geldiğinde birden yardımsever kesiliyor. Rakamlar çok açık: 2027 bütçesi seçim kampanyası bütçesidir. Bu ülkenin vatandaşını önce yoksullaştırıp sonra yardım kolisiyle oyuna talip olan bir anlayışla karşı karşıyayız.

Gerçek sosyal devlet, yoksulluğu kalıcı yardımlarla değil, adil gelir dağılımıyla bitirir. Ama bu iktidar, yoksulluk üretip yardımlarla oy devşirmeyi bir yönetim biçimi haline getirdi. 2027’ye ayrılan astronomik bütçe, yoksulu değil sandığı düşünerek hazırlanmış. Üstelik 2027 için beklenen enflasyon yüzde 9, ancak yapılan artış neredeyse önceki yılın üç katı.

Bu tablo, seçim dönemi kemerlerin gevşetileceğini, yoksulun oyunun yardım paketleriyle alınmak istendiğini gösteriyor. Halk artık bu senaryoyu ezbere biliyor. Gerçek yardım; onurlu bir yaşam, adil bir gelir ve güvenceli bir iş demektir. Bunu sağlayamayan bir hükümetin elinde kalan tek şey, seçim öncesi dağıtılan paketlerdir.



