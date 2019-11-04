2030'a kadar Almanya'da sayısının 1 milyon olması planlanıyor

Almanya Şansolyesi Angela Merkel Pazar günü yaptığı bir konuşmada ülkesinde 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesinin 2030 yılına kadar kurulmuş olması gerektiğini söyledi.





tr.euronews.com'da yer alan habere göre Pazartesi günü Alman otomobil üreticileri ile gerçekleştireceği görüşmeler öncesi bu hedefi duyuran Merkel, otomobillerle yapılan seyahatlerin artık iklim-dostu olması ve harcanan onca paranın karşılığı olarak daha güvenli ve konforlu olması gerektiğini dile getirdi.





Alman otomotiv sektörünün şarj istasyonları alanındaki girişimlere katkı sağlaması gerektiğini de ifade eden Merkel, otomotiv devleriyle Pazartesi günü yapacağı görüşmelerin odağında da iklim ve emisyon hedefleri olacağını belirtti.





20 bin üniteden 1 milyona





Bugün tüm Almanya'da toplam 20 bin elektrikli araç şarj noktası bulunuyor ve Merkel'e göre bu sayı artmadıkça elektrikli otomobillere olan talebin artması da zaman alacak. Şarj noktaları arttıkça insanlar hızla dizel ve benzinli araçlarından vazgeçmeye başlayacaklar. Taleple birlikte daha fazla üretim, model ve rekabet oluşacak ve sonuçta tüketici daha uygun fiyatla daha güvenli, daha konforlu çevre dostu araçlara sahip olabilecek.





Merkel otomotiv yöneticileri ile ayrıca elektrikli araç devriminin çalışanların geleceğini ve sektördeki iş piyasasını nasıl etkileyeceğini de görüşecek.





4 bin euronun üzerinde mali destek verilebilir





Alman hükümeti ilk aşamada 2030 yılına kadar emisyonların yüzde 55 düşürmeyi hedefliyor. Bu nedenle Merkel hükümeti elektrikli araçlara geçiş yapmayı isteyen kişilere devlet desteği sunuyor. 4 bin euroya varan bu destekler yakında daha da büyük miktarları bulabilir. Merkel tam da bunun için otomobil üreticilerinin de tüketicilere verilen bu desteklerde yükün bir kısmını omuzlamasını istiyor.





Yerel seviyede şimdiden yeni şarj istasyonları için önemli girişimlerde bulunan yönetimler mevcut. Örneğin Aşağı Saksonya hükümetinin lideri ve aynı zamanda Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi olan Stephen Weil kendi eyaletinde 2021'e kadar 100 bin şarj noktası kurulacağını duyurdu. Bu rakam bölgedeki tüm benzin istasyonu ünitelerinin toplamından daha fazla.





Elektrikli araçlar henüz piyasayı ele geçirmedi ancak dönüşüm başladı





Almanya'nın en büyük markalarından VW ve BMW elektrik artaç üretimi konusunda şimdiden önemli adımlar attı ve dönüşümü başlattı ancak tüm markalar bütçelerinin büyük bölümünü bu yöne çevirmeden önce daha fazla alt yapı görmek ve buna ilişkin devlet politikaları duymak istiyorlar.





Henüz elektrikli araç sayısı Almanya'da büyük sayılara varmamış olsa da dönüşümün başladığını gösteren işaretler mevcut. Örneğin 2018 yılında 53 bin yeni elektrikli araç sokağa çıktı. Bu rakam 2017 yılında 34 bindi. 2019 yılında ise bu sayının toplamda 100 bin olması bekleniyor.