2030'da insanlar ışınlanacak!

Ünlü fütürist ve mucit Ray Kurzweil, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 25-26 Aralık tarihlerinde online düzenlediği İnovasyon Haftası’nda konuştu.





“2030'larda insan ve makine, gerçek ve sanal gerçeklik veya iş ve oyun arasında net bir ayrım olmayacak." diyen Kurzweil, "Akıllı nano-robotlar çevreye, vücudumuza ve beynimize derinlemesine entegre olacak, tam sanal gerçeklik sağlayacak, sinir sistemindeki tüm duyuları birleştirecek, ışınlama deneyimi yaşayacak ve insan zekâsını artıracak. 2040'lara geldiğimizde insan zekâsını 1 milyar çoğaltacağız." dedi.





Kurzweil, "Sadece zekâmızı geliştirerek dünyanın en büyük zorluklarını çözebileceğiz. Dünyayı değiştirecek araçlar bizim elimizde. Sorunları çözmek için insanın hayal gücünü sınırlayan varsayımları sorgulama cesaretine ihtiyacımız var.” diye konuştu.







GİYSİLER ÜÇ BOYUTLU YAZICILARLA BASILACAK





Önümüzdeki on yılda fiziksel ürünler geliştirmek için bilginin kullanılacağına dikkati çeken Kurzweil, “Giysilerimizi 3 boyutlu yazıcılarla basacağız. Ucuza evler inşa etmek için birbirine geçen modüller üreteceğiz. Gıda üretimini otomatikleştiren ve ucuz hale getiren dikey tarıma sahip olacağız. Yazılım, müzik, video, film, kitap vb. alanlarda güçlü bir açık kaynak ekonomisi olacaktır. 3D baskıya erişim, günümüzde bilgi işlem platformlarında daha da yaygın olacak." dedi.





"Pek çok ve nihayetinde insanların tüm temel ihtiyaçları, açık kaynak bilgi formları aracılığıyla karşılanacaktır." diyen Kurzweil, "Değişim oranı şimdi o kadar hızlı ki her üç ila beş yılda bir iş planlarının, bir endüstrinin her seviyesinin o dönemde büyük değişiklikler geçireceğini dikkate alması gerekiyor.” şeklinde konuştu.





“SÜPER ZEKÂ İLE BİRLEŞTİRECEĞİZ”





Kurzweil, “Yarının ötesine baktığımızda, süper zekâ ile birleşeceğiz. 2030'larda en gelişmiş fikirlerin bulunduğu yakın korteksin üst katmanını buluta bağlayacağız. Bunu, kılcal damarlar vasıtasıyla beyne giden yakın kortikal modüllerimizle bulut arasında kablosuz iletişim sağlayan medikal nano-robotlar ile yapacağız, bugün aynı şekilde akıllı telefonlarınızda bulut ile kablosuz haberleşebiliyoruz." dedi.





Kurzweil, "Akıllı telefonunuzun buluta bağlanarak yeteneklerini artırması gibi, aynı şeyi neo-korteks olmadan da yapacağız.” ifadelerini kullandı.





"BİLGİSAYARLAR ÇOK HIZLI İLERLEME KAYDEDİYOR"





Kurzweil şöyle devam etti: “Yapay zekâ alanında hayatımızın her alanını etkileyecek gelişmeleri görmeye devam edeceğiz. Yıllar geçtikçe insanlar aslında çok fazla değişmiyor. Ancak bilgisayarlar her yıl gerçekten büyük ilerleme kaydederek ilerlemeye devam ediyor ve ilerlemeleri devam edecek. Bu sebeple önümüzdeki yıl teknolojik ilerlemelerin bu yıldan daha büyük olmasını bekleyebiliriz. İlerleme katlanarak devam edecek. Katlanarak gelişen teknolojinin gücünü ayrıştırmanın dünyayı etkilemenin en iyi yolu olduğunu düşünüyorum. Yakında tüm ürün ve hizmetlerin değerinin yüzde 100'ü yazılım ve ilgili bilgi biçimlerinden oluşacak.”