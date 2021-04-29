2050'de Almanya'nın nüfusun beşte birini Müslümanlar oluşturacak

Federal Göç ve Mülteci Dairesi ve Almanya İslam Konferansı’ın yayınladığı verilere göre Almanya, 5 milyon 700 bin Müslüman'ın yaşadığı Fransa’dan sonra Avrupa'da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke.





Almanya'daki en büyük Müslüman toplum Türkler





Almanya'daki Müslümanlar'ın sayısının 2015'teki son araştırmadan beri yaklaşık 900 bin arttığına dikkat çekilirken, özellikle Suriye ve Afganistan’dan gelen göçmenlerin sayının artmasına neden olduğu belirtildi. Müslümanlar 80 milyonluk Almanya nüfusunun yüzde 6,7'sini oluşturuyor ve yüzde 47’si ise Alman vatandaşlığına geçmiş durumda. Ülkedeki en büyük Müslüman grubunu 2,5 milyon kişiyle Türkiye vatandaşları oluşturmaya devam ederken, bu sayı Almanya’da yaşayan Müslümanlar'ın yüzde 45’i anlamına geliyor.





Başka istatistikler, ülkede sadece Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli göçmen sayısı ile birlikte Türkiye kökenli nüfusu 3 milyon olarak tanımlıyor. Ülkedeki diğer büyük Müslüman grupları yüzde 19’la Ortadoğu ülkelerinden gelenler ve yüzde 8’le Kuzey Afrika ülkelerinden gelenler oluşturuyor.





Almanya’da yaşayan diğer Müslüman toplulukların yüzde 4’ünü İran kökenli göçmenler oluştururken, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelen Müslümanlar'ın oranı yüzde 3 civarında. Müslümanlar'ın yüzde 98’i ülkenin batısındaki eyaletlerde yaşarken, eski Doğu Almanya sınırları içerisindeki, göçmen düşmanlığının çok yüksek olduğu eyaletlerde yaşayan Müslüman nüfusun oranı yüzde 2 ile oldukça düşük.





Müslümanlar'ın doğum oranı Almanya ortalamasının üzerinde





Almanya’daki Müslüman göçmenlerde doğum oranı yüzde 1,9 ile yüzde 1,4 olan ülke ortalamasının üzerinde. Çeşitli öngörüler 2050 yılına kadar Müslümanlar'ın nüfusunun 17,5 milyona kadar çıkabileceğini ve bu gerçekleşirse Müslümanlar'ın Almanya nüfusunun beşte birini oluşturacağını ortaya koyuyor.





Avrupa Birliği ülkelerinde ise toplam 26 milyon Müslüman yaşıyor. Bu rakam AB nüfusunun yüzde 5’i anlamına geliyor. Fransa ve Almanya’nın yanısıra

İngiltere 4 milyon, Hollanda 1,2 milyon ve İspanya 1,1 milyon Müslüman nüfusa sahip ülkeler listesinde ilk beşte yer alıyor.





Almanya'daki Müslümanlar'ın en büyük sorunlarından biri İslamofobi





Almanya’da 2 bin 750 cami bulunuyor. Ülkedeki Müslümanlar'ın en büyük sorunlarından biri artan İslamofobi. Geçen yıl Müslümanlar'a ve Müslümanlar'a ait kuruluşlara yönelik saldırılar 2019 yılına kıyasla yüzde 2 artmış, en az 901 İslam düşmanı suç işlendiği kayıtlara geçmişti.





77 vakada camiler hedef alınırken, düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Hükümet geçen sonbaharda Almanya'da Müslümanlar'a yönelik nefret olaylarını inceleyecek bir uzmanlar kurulu oluşturdu. 12 uzmandan oluşan kurul, Müslümanlar'a yönelik nefret eylemlerinin hangi alanlarda ve ne şekilde görüldüğünü inceleyip, 2022’de bir rapor sunacak.





Almanya Cumhurbaşkanı Müslüman kadınlarla görüştü





Bu arada Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan nedeniyle, Müslüman kadın örgütlerinin temsilcileriyle buluştu. Müslüman kadınlarla bir araya gelmekten memnun olduğunu belirten Steinmeier, bu yıl Corona nedeniyle iftar davetlerine katılamadığını söyledi. Steinmeier, Müslümanlar'ın Corona nedeniyle alınan kurallara uymaları sebebiyle de teşekkür etti. Son günlerde Alman basınında çıkan bazı haberlerde, özellikle Müslüman göçmenlerin Corona virüsüne karşı yeterince önlem almadıkları ve aşılanmadıkları iddiaları tartışmalara neden olmuştu.