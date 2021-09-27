206 can kaybı, 27 bin 188 yeni vaka

Türkiye’de son 24 saatte yapılan 353 bin 324 testin sonucuna göre, 27 bin 188 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.İyileşen kişi sayısı ise 25 bin 160 olarak açıklandı.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." notuyla paylaştı.