209 eski Avrupa Birliği diplomatı İsrail’in saldırılarına karşı acil eylem çağrısı yaptı

Aralarında 110 eski büyükelçi, 25 eski genel müdür ve AB kurumlarının en üst düzey isimlerinden Alain Le Roy ile Carlo Trojan’ın da bulunduğu 209 diplomat, Avrupa’nın sessizliğini eleştirdi.



Mektupta, AB ortak hareket edemezse üye devletlerin tek başına ya da küçük gruplar halinde adım atması gerektiği belirtildi. Eski diplomatlar 9 öneri sıraladı. Silah ihracat lisanslarının askıya alınması, yasa dışı yerleşimlerle ticaretin yasaklanması, Avrupa’daki veri merkezlerinin İsrail hükümeti ve şirketlerinden gelen verileri kabul etmemesi bunlar arasında yer aldı.



İnisiyatifin koordinatörlerinden, eski AB Filistin temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, “Artık yeter deniyor. 27 üye ülke harekete geçemezse bu değerlerimizin ihaneti olur” dedi. Burgsdorff, AB içinde büyüyen tepkiye dikkat çekerek, “Avrupa hükümetleri yalnızca küresel güneyde değil, kendi vatandaşları nezdinde de itibar kaybediyor” ifadelerini kullandı.



Diplomatlar daha önce iki kez kamuoyuna çağrı yapmıştı, ancak bu mektup ilk kez üye devletlerin tek taraflı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Temmuz sonunda İsrail’in Horizon araştırma fonundan kısmen men edilmesi önerisi reddedilmişti.



Burgsdorff, ülkesi Almanya’daki kamuoyu yoklamalarına da atıf yaptı. Anketlere göre Almanların yüzde 80’i İsrail’in Gazze’deki eylemlerine karşı çıkıyor, üçte ikisi hükümetin harekete geçmesini istiyor.