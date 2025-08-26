Samanyolu Haber /Dünya / 209 eski Avrupa Birliği diplomatı İsrail’in saldırılarına karşı acil eylem çağrısı yaptı /26 Ağustos 2025 16:39

209 eski Avrupa Birliği diplomatı İsrail’in saldırılarına karşı acil eylem çağrısı yaptı

Avrupa Birliği’nin eski büyükelçileri ve kıdemli diplomatları, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıları ve Batı Şeria’daki yasa dışı uygulamalar karşısında harekete geçilmesi için kamuoyuna açık bir mektup yayımladı.

SHABER3.COM

Aralarında 110 eski büyükelçi, 25 eski genel müdür ve AB kurumlarının en üst düzey isimlerinden Alain Le Roy ile Carlo Trojan’ın da bulunduğu 209 diplomat, Avrupa’nın sessizliğini eleştirdi.

Mektupta, AB ortak hareket edemezse üye devletlerin tek başına ya da küçük gruplar halinde adım atması gerektiği belirtildi. Eski diplomatlar 9 öneri sıraladı. Silah ihracat lisanslarının askıya alınması, yasa dışı yerleşimlerle ticaretin yasaklanması, Avrupa’daki veri merkezlerinin İsrail hükümeti ve şirketlerinden gelen verileri kabul etmemesi bunlar arasında yer aldı.

İnisiyatifin koordinatörlerinden, eski AB Filistin temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, “Artık yeter deniyor. 27 üye ülke harekete geçemezse bu değerlerimizin ihaneti olur” dedi. Burgsdorff, AB içinde büyüyen tepkiye dikkat çekerek, “Avrupa hükümetleri yalnızca küresel güneyde değil, kendi vatandaşları nezdinde de itibar kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Diplomatlar daha önce iki kez kamuoyuna çağrı yapmıştı, ancak bu mektup ilk kez üye devletlerin tek taraflı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Temmuz sonunda İsrail’in Horizon araştırma fonundan kısmen men edilmesi önerisi reddedilmişti.

Burgsdorff, ülkesi Almanya’daki kamuoyu yoklamalarına da atıf yaptı. Anketlere göre Almanların yüzde 80’i İsrail’in Gazze’deki eylemlerine karşı çıkıyor, üçte ikisi hükümetin harekete geçmesini istiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 209 eski Avrupa Birliği diplomatı İsrail’in saldırılarına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:31:40