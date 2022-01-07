Samanyolu Haber /Gündem / 21 araştırma şirketinin yaptığı 103 anketin ortalamasından hangi sonuç çıktı? /07 Ocak 2022 14:26

21 araştırma şirketinin yaptığı 103 anketin ortalamasından hangi sonuç çıktı?

21 ayrı firmanın 103 seçmen anketi araştırmanın sonuçlarına göre CHP ve İYİ Parti’nin oy oranı, AKP ve MHP’nin önünde. HDP ise istikrarlı şekilde barajın üstünde.

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz 21 ayrı firmanın yaptığı 103 seçmen anketine yer verilen araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre CHP ve İYİ Parti’nin toplam oyları AKP ve MHP’nin toplam oylarının 4 puan önünde.

TELE 1’de Merdan Yanardağ’ın sunduğu 5. Boyut programına katılan Özkiraz, araştırmada partilerin oy ortalaması alınırken o ay içerisinde en yüksek ve en düşük gösteren firmaların anketlerinin dahil edilmediğini söyledi.

AKP YÜZDE 31’E DÜŞTÜ

Bu sonuçlara göre, AKP’nin oyları kararsızlar dağıtıldıktan sonra ocak ayında yüzde 37 iken aralık ayında yüzde 31’e kadar düşmüş durumda.

Cumhur İttifakı partilerinde, “Sistematik bir düşüş” olduğu değerlendirmesini yapan Özkiraz, MHP’nin de ocak ayında yüzde 9,2 iken aralık ayında yüzde 7,3’e kadar indiğini belirtti.

HDP İSTİKRARLI ŞEKİLDE BARAJ ÜSTÜ

Kemal Özkiraz Millet İttifakı partilerinin oy oranlarına ilişkin ise “CHP ocak ayında yüzde 24,1 iken aralık ayında yüzde 26,7’ye yükselmiş. İYİ Parti oy oranı ise ocakta 13,5 iken eylül ayında 14,8’e kadar yükselmiş görünüyor” ifadesini kullandı.

Kemal Özkiraz, HDP’nin de araştırma ortalamalarına göre istikrarlı şekilde yüzde 10 üzerinde oy oranına ulaştığını ve baraj altında kalmadığını söyledi.
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