21 ilde okullar tatil edildi

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Kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Kar nedeniyle kentte bugün de eğitim öğretime ara verilmişti.Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.Ordu ve Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği bildirildi.Hava koşuları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayıp yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil), 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Bolu genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün ara verilmişti.Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde aşırı buzlanma beklendiği aktarılarak, "Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine lerine yer verildi.Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliği için eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.Açıklamada, Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında yarın için eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.Sağanak, kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimiz genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir."Amasya'da ise kapalı olan 20 köy yolunun açılması için İl Özel İdare ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Ayrıca, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla buzlanmaya karşı D-100 kara yolu başta olmak üzere ketteki kara yollarında çift yönlü temizlik ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın taşımalı eğitimin yapılmayacağı duyuruldu.Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 26 Kasım Salı günü ara verildiği ifade edildi.Kırşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.