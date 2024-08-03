Samanyolu Haber /Spor / 21. saniyede ilk golü buldu, Icardi'nin rekorunu kırdı /03 Ağustos 2024 22:26

21. saniyede ilk golü buldu, Icardi'nin rekorunu kırdı

İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Galatasaray ağlarını 21. saniyede havalandırdı. Victor Nelsson'un büyük hatasını affetmeyen Immobile, Beşiktaş kariyerine golle başladı ve Icardi'ye ait rekoru da ele geçirdi.

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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının henüz 21. saniyesinde ağları sarsarak siyah beyazlı formayla ilk resmi maçında golünü attı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye Beşiktaş çok hızlı başladı. Maçın başlama düdüğünün hemen ardından, Beşiktaş'ın sağ beki Jonas Svensson, Galatasaray yarı sahasına doğru uzun bir pas yolladı.

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, müsait pozisyonda olmasına rağmen yüksekten gelen topu tek vuruşla uzaklaştırmak istedi. Ancak Nelsson'un topu ıskalamasının ardından, pozisyonu iyi takip eden İtalyan golcü Immobile araya girdi ve topu kaptı.

Kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan 34 yaşındaki Immobile, net bir vuruş yaparak 21. saniyede Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

IMMOBILE, ICARDI'NİN REKORUNU KIRDI

İmmobile, bu golle Süper Kupa tarihinin en erken golünü atarak önemli bir rekora imza attı. Daha önce Süper Kupa organizasyonunda en erken gol rekoru, 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Mauro Icardi tarafından kaydedilmişti. Ciro Immobile, 21. saniyede attığı golle Icardi'nin bu rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı.
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