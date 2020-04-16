21 soruya 23 gündür cevap yok!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının akabinde basın toplantısı gerçekleştirdi. TTB Başkanı Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'na 21 soru yöneltti.





Adıyaman, “Covid-19 gibi hızla yayılan bir hastalıkta hem vak'aların en kısa sürede saptanıp tedavi edilmesi hem de salgının yayılmasının önlenmesi için çok sayıda merkezin ivedi olarak yetkilendirilmesinin önemini vurgulamıştık. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bu önerimizi gecikerek yerine getirebildi. Bu gecikme sırasında vak'aların tespitinde ve temaslıların incelenmesinde geç kalındı.” ifadelerini kullandı.





TTB BAŞKANI ADIYAMAN: 23 GÜN GEÇTİ, 21 SORUYA CEVAP ALAMADIK





Sağlık Bakanlığı’nı Tabipleri Birliği'nin sorularına cevap vermeye davet eden Adıyaman, “Toplumun pandeminin ülkemizdeki yaygınlığı, bölgesel dağılımı, hasta ve ölüm sayıları hakkında yeterince bilgilendirilmemesi, meydanı paniğe sevk eden yanlış ve yanıltıcı haberlere bırakmaktadır, diye seslenmiş ve tekrarlayacağımız soruların cevaplanmasını istemiştik. Aradan 23 gün geçmesine rağmen sorularımıza yanıt aldığımızı söyleyemeyiz." dedi.





TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NİN CEVAP BEKLEYEN 21 SORUSU:





*Teşhisi doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıl?





*Teşhisi doğrulanmış vak'aların yurt dışı temas öyküsü ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermekte?





*Bugün itibarıyla ülkemizde kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmakta? Teşhis merkezlerine ulaşan örnek sayıları ile test sonuçları neden her bir merkez tarafından yapılmamakta?





*Bugüne kadar her bir teşhis testinden toplam kaç adet yapıldı? Bugünden itibaren yurt çapında günde kaç test yapılması planlanmakta?





*Günlere göre her bir tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaç? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı ne?





*Kaç tip teşhis testi kullanılmakta? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri nasıl?





*Hastalardan örnek alınması ile test sonuçlarının sağlık kurumlarına, ilgili hekimlere ve hastalara bildirilmesi arasındaki süre kaç gün?





*Teşhisi doğrulanmış vak'alardaki bulguların dağılımı nasıl?





*Teşhisi doğrulanmış vak'alardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları neler?





*Teşhisi doğrulanmamış vak'aların ne kadarına akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi yapıldı?





*Pozitif görüntüleme bulguları ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre var?





Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'nı kendilerine bilgi vermemekle suçladı.





*Bugün itibarıyla illere göre teşhisi doğrulanmış ya da olası/kuşkulu Covid-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaç?





*Teşhisi doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanıldı?





*Tedavide kullanılması olası ilaçların yurt çapında miktarı ve illere göre sayısı ne?





*Bakanlığınızın öngördüğü hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli mi?





*Yurt çapında illere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı ne?





*Teşhisi doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmakta?





*Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapıldı?





*Kişisel koruyucu malzeme stogumuz ve üretim kapasitemiz öngördüğünüz ihtiyacı karşılayabilecek seviyede mi?





*Ülkemizde mart ayının ilk haftalarından bu yana Temel Üreme Katsayısı olarak bilinen R0 değeri ve bu değerdeki değişim ne?