SAMANYOLUHABER- 21 ülkeden 55 öğrenci bu sefer Çanakkale-Biga yöresine ait "Çemberinde Gül Oya" türküsü için bir araya geldi.







Ümit Nağmeleri daha önce "Kardeşine Ses Ver" projesi için dünyanın farklı ülkelerin yetenekli öğrencileri internet vasıtasıyla bir araya getirmişti.





HANGİ ÜLKELER DESTEK VERDİ?





Öğrenciler "Çalın davulları çaydan aşağıya/Amman mezarımı kazın dostlar belden aşağıya/Koyun sularımı kazan dolunca amman” demişti.





Projeye destek veren ülkelerin isimleri ise şöyle: Türkiye, Endonezya, Japonya, Belarus, Nijerya, Kosova, Rusya, Avustralya, Orta Asya, Romanya, Ukrayna, Almanya, Liberya, Arnavutluk, Kazakistan, Makedonya, G.Afrika, Fransa, Tunus, Mozambik, Kırgızistan ve Kenya.





"Çemberimde gül oya

Gülmedim doya doya





Çemberimde gül oya

Gülmedim doya doya





Dertleri karıyorum

Günleri saya saya





Al beni kıyamam seni

Dertleri karıyorum





Günleri saya saya

Al beni kıyamam seni





Pembe gül idim soldum

Ak güle ibret oldum





Pembe gül idim soldum

Ak güle ibret oldum





Karşı karşı dururken

Yüzüne hasret kaldım





Al beni kıyamam seni

Karşı karşı dururken."



