SAMANYOLUHABER- 21 ülkeden 55 öğrenci bu sefer Çanakkale-Biga yöresine ait "Çemberinde Gül Oya" türküsü için bir araya geldi.
Ümit Nağmeleri daha önce "Kardeşine Ses Ver" projesi için dünyanın farklı ülkelerin yetenekli öğrencileri internet vasıtasıyla bir araya getirmişti.
HANGİ ÜLKELER DESTEK VERDİ?
Öğrenciler "Çalın davulları çaydan aşağıya/Amman mezarımı kazın dostlar belden aşağıya/Koyun sularımı kazan dolunca amman” demişti.
Projeye destek veren ülkelerin isimleri ise şöyle: Türkiye, Endonezya, Japonya, Belarus, Nijerya, Kosova, Rusya, Avustralya, Orta Asya, Romanya, Ukrayna, Almanya, Liberya, Arnavutluk, Kazakistan, Makedonya, G.Afrika, Fransa, Tunus, Mozambik, Kırgızistan ve Kenya.
"Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni kıyamam seni
Dertleri karıyorum
Günleri saya saya
Al beni kıyamam seni
Pembe gül idim soldum
Ak güle ibret oldum
Pembe gül idim soldum
Ak güle ibret oldum
Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım
Al beni kıyamam seni
Karşı karşı dururken."