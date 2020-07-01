Samanyolu Haber /Kültür / 21 ülkeden 55 öğrenci "ses" verdi! /01 Temmuz 2020 19:14

21 ülkeden 55 öğrenci "ses" verdi!

Ümit Nağmeleri, "Çemberimde Gül Oya" parçası ile "Kardeşine Ses Ver-2" projesini yayınladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- 21 ülkeden 55 öğrenci bu sefer Çanakkale-Biga yöresine ait "Çemberinde Gül Oya" türküsü  için bir araya geldi. 

Ümit Nağmeleri daha önce "Kardeşine Ses Ver" projesi için dünyanın farklı ülkelerin yetenekli öğrencileri internet vasıtasıyla bir araya getirmişti. 

HANGİ ÜLKELER DESTEK VERDİ?

Öğrenciler "Çalın davulları çaydan aşağıya/Amman mezarımı kazın dostlar belden aşağıya/Koyun sularımı kazan dolunca amman” demişti. 

Projeye destek veren ülkelerin isimleri ise şöyle: Türkiye, Endonezya, Japonya, Belarus, Nijerya, Kosova, Rusya, Avustralya, Orta Asya, Romanya, Ukrayna, Almanya, Liberya, Arnavutluk, Kazakistan, Makedonya, G.Afrika, Fransa, Tunus, Mozambik, Kırgızistan ve Kenya. 

"Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya

Çemberimde gül oya
Gülmedim doya doya

Dertleri karıyorum
Günleri saya saya

Al beni kıyamam seni
Dertleri karıyorum

Günleri saya saya
Al beni kıyamam seni

Pembe gül idim soldum
Ak güle ibret oldum

Pembe gül idim soldum
Ak güle ibret oldum

Karşı karşı dururken
Yüzüne hasret kaldım

Al beni kıyamam seni
Karşı karşı dururken."

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