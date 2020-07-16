Küresel doğurganlık oranındaki büyük düşüş nedeniyle 2100 yılında dünya nüfusunda ciddi azalma bekleniyor. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 23 ülkede nüfus yarıya düşecek.





Washington Üniversitesi Sağlık Değerleri ve Gelişimi Enstitüsünde yapılan bir araştırma çalışma, küresel doğurganlık oranındaki büyük düşüşü gözler önüne serdi.





The Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, İspanya ve Japonya dahil olmak üzere en az 23 ülkede nüfusun 2100 yılında kadar yarıya ineceği belirtildi. 1950 yılında 4.7 olan doğurganlık oranının 2017’de 2.4’e gerilediği kaydedilirken, 2100 yılına kadar bu oranının 1.7’nin altına düşebileceği tespit edildi. Çalışmada, dünya nüfusunun 2064 yılında ‘zirve yapacağı’ ve 9.7 milyara ulaşacağı, bu sayının yüzyılın sonunda 8.8 milyara düşeceği aktarıldı.





ÇİN MİLYARIN ALTINA DÜŞECEK





Araştırmaya göre, 2017 yılında Japonya’da 128 milyon kişiyle zirveye olaşan nüfusun, yüzyıl sonunda 53 milyona düşmesi, İtalya’da ise nüfusun 61 milyondan 28 milyona düşmesi öngörülüyor. Dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesi Çin’de, nüfusun dört yıl içinde 1.4 milyara çıkması, 2100 yılına kadar ise bu sayının 732 milyona gerilemesi öngörülüyor. Doğurganlık oranının düşmesinin global bir sorun haline geleceği belirtilirken, 195 ülkeden 183’ünün oranının doğurganlık yenilenme düzeyinin altına ineceği tahmin ediliyor.





Araştırmacı Prof. Christopher Murray, doğurganlık oranının bu denli keskin düşüşünün ‘dudak uçuklatıcı’ olduğunu dile getirdi.





NÜFUS DA GİDEREK YAŞLANACAK





Araştırmaya göre, doğurganlık oranı hızla düşerken, nüfusun da ‘yaşlanacağı’ belirtildi. Genç nüfusun azınlık haline gelmesinin olumsuz sonuçları olacağını dile getiren Murray, “Bu durum çok büyük bir toplumsal değişim meydana getirecek” dedi. Murray, bu durumda ‘toplumların yeniden düzenlenmesi gerekebileceğini’ söyledi.