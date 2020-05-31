211 gizli mektup açıklanacak

Avustralya mahkemesi, önceki başbakanın görevden alınmasına yol açan dönemde İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth ile ülkedeki temsilcisi arasındaki yazışmaların kamuya açılabileceğine hükmetti.





Tarihçi Profesör Jenny Hocking mektuplara erişebilmek için on yıl mücadele verdi. Hocking’in Avustralya Ulusal Arşivleri’yle (NAA) yasal mücadelesi milyonlarca dolara mal oldu.







211 GİZLİ MEKTUP MAHKEME KARARI İLE AÇIKLANACAK





Mahkeme kararını yorumlayan Prof. Hocking, Kraliçe adına halktan uzak tutulan Avustralya arşiv belgeleri üzerindeki onlarca yıllık Britanya kontrolünün sona erdiğini söyledi.





211 mektubun tutulduğu gizli bölüm NAA’da mühürlenmişti ve Federal Mahkeme daha önce NAA’nın mektupların “özel ve kişisel” olduğu iddiasını kabul etmişti.





Sydney Morning Herald, mektupların en azından 2027 yılı aralık ayına kadar gizli kalmasının istendiğini ve Kraliçe’nin onların yayımlanmasına dair nihai vetoyu elinde bulundurduğunu bildirdi.





AVUSTURALYALI BAKAN: MEKTUP DERHAL YAYIMLANSIN





İngiliz gazetelerine mülakat veren Prof. Hocking, NAA’nın on yılı aşkın süredir bu an için hazırlandığını, “mektupların hazır olacağını ve gelecek hafta itibarıyla kendisini bekleyeceklerini umduğunu” söyledi.





Avustralya’da Gölge Adalet Bakanı Mark Dreyfus ve Gölge Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, NAA’nın belgeleri derhal yayımlaması çağrısında bulundu.