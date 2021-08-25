Samanyolu Haber /Sağlık / 217 kişi daha öldü, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi /25 Ağustos 2021 20:10

217 kişi daha öldü, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi

Türkiye korona virüsünden 217 yeni ölüm yaşandı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı.Sağlık Bakanlığı, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 217 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

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Son 24 saatte 296 bin 711 test yapıldı ve 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi. Hastalığı atlatanların sayısı ise 16 bin 651 oldu.675 bin 810 doz aşı yapılmasıyla toplam aşı sayısı 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. 46 milyon 949 bin 549 birinci doz, 35 milyon 908 bin 553 ikinci doz ve 8 milyon 54 bin 516 üçüncü doz aşı yapıldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyulmasını ve aşı yaptırmanın ertelenmemesini istedi:

"GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO

Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!"

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