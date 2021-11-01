Samanyolu Haber /Sağlık / 217 kişi öldü, 28 bin 678 yeni vaka /01 Kasım 2021 20:54

217 kişi öldü, 28 bin 678 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 296 oldu.

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18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,31 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 486 bin 234'e yükseldi. En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
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