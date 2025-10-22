22 Kişi emniyette: İBB'de 200 personel ifadeye çağrılmıştı





İFADELER MALİ ŞUBEDE ALINDI

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin aylardır tutuklu olduğu İBB soruşturmasında dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 210 İBB personeli ve bürokratı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.Mali Şube ekipleri, İBB’de görev yapmış 210 üzerinde yöneticiler, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların İBB bürokratı ve Kültür A.Ş. Medya A.Ş. gibi farklı iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.İfadeye çağrılanlara ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Belediye personelinin 2 haftalık süre içerisinde peyderpey ifade vermeye gittiği öğrenildi.Bugün de 22 İBB personelinin ifade için emniyete gittiği öğrenildi. 22 kişi sabahın erken saatlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı.CHP’li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.