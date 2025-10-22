Samanyolu Haber /Gündem / 22 Kişi emniyette: İBB'de 200 personel ifadeye çağrılmıştı /22 Ekim 2025 15:29

22 Kişi emniyette: İBB'de 200 personel ifadeye çağrılmıştı

İBB operasyonu kapsamında aralarında belediye meclis üyeleri ve çalışanların da bulunduğu 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı. 22 personel ifade vermek üzere bu sabah emniyete gitti.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin aylardır tutuklu olduğu İBB soruşturmasında dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 210 İBB personeli ve bürokratı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Mali Şube ekipleri, İBB’de görev yapmış 210 üzerinde yöneticiler, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların İBB bürokratı ve Kültür A.Ş. Medya A.Ş. gibi farklı iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

İfadeye çağrılanlara ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Belediye personelinin 2 haftalık süre içerisinde peyderpey ifade vermeye gittiği öğrenildi.

İFADELER MALİ ŞUBEDE ALINDI

Bugün de 22 İBB personelinin ifade için emniyete gittiği öğrenildi. 22 kişi sabahın erken saatlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı.

CHP’li Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.
