Samanyolu Haber /Gündem / 22 şirkete daha çöktüler: Kayyım AKP'li olacak! /18 Temmuz 2025 11:36

22 şirkete daha çöktüler: Kayyım AKP'li olacak!

HAKMAR VE TATBAK ile birlikte Zeki Doruk'a ait teksitil, züccaciye, tarım, zeytincilik, gıda gibi pekçok alanda faaliyet gösteren 22 şirkete daha kayyım atandı.

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İktidar 15 Temmuz sonrasında Hizmet hareketine ait/yakın oldukları iddiasıyla çok sayıda şirkete çöktü ve  TMSF kayyım olarak atandı. Şirketlere kayyım olarak ise eski AKP’li isimlerin tercih edildi.

Kronos'un haberine göre Türkiye genelinde yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR isimli zincir market ile tatlıcı TATBAK da bu şirketlere dahil oldu. Şirketin sahibi Zeki Doruk Hizmet hareketine yakın olduğu için gözaltına alındı. Doruk’un kasasına el konuldu. Çok sayıda ziynet eşyası suç gerekçesi olarak sunuldu.

ZEKAT VERMEK SUÇ OLDU
İş insanı Doruk’a dönük suçlama ise yurt dışından aldığı emirler  doğrultusunda Türkiye’de hukuksuz soruşturmalarda adı geçenlere yardım etmesi oldu. Doruk’un bu insanlara zekat vermesi, kurban kestirmesi, hacca gideceklere maddi yardımda bulunması da suç gerekçeleri arasında yer aldı.

HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerden sonra benzer gerekçelerle Doruk’un 19 şirketine daha kayyım atandı. Zeki Doruk’un kayym atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:


1- UNKAR GIDA

2- HAKET HAYVANCILIK

3- YUMTAT GIDA

4- YZK EŞMEKAYA TARIM

5- ERENDORUK TARIM HAYVANCILIK

6- HD DAĞISTAN TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC.

7- YUMTAT GIDA ÜRETİM SAN.

8- RENÇBER BAKLİYAT

9- KIDEMLİ KIRTASİYE KOZMETİK

10- AKMELTEM ZÜCCACİYE TEKSTİL

11- AYATA EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK

12- GÜL DORUK TARIM HAYVANCILIK

13- NDORUK TARIM HAYVANCILIK

14-TASF. HALİNDE HAK YAPI SANAYİ VE TİCARET

15-HAKTAT ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16-KAZOVA GIDA İTH. İHR. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.

17- SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

18-BOZTAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

19-MBA GLOBAL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

20-HAKMAR GIDA

21-HAKMAR MAĞAZACILIK

22-TATBAK GIDA
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