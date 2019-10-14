22 şirkette kayyım işgaline son!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrettiği 900'e yakın şirketin 22'sinde daha kayyım dönemi bitti.





Aydın'ın Nazilli ilçesindeki, Uğur Soğutma San Tic. Ltd. Şti. ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 22 şirket hakkındaki kayyım kararı, mahkeme kararı ile kaldırıldı.







HERHANGİ BİR SUÇ DELİLİ TESPİT EDİLEMEDİ





Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, TMSF tarafından tayin edilen kayyımlar tarafından idare edilen 22 şirketle ilgili ara kararını verdi.





Mahkeme heyeti, kayyım atanan şirketlerde "kara para aklamak" ya da "terör örgütüne mali destek sağlamak" gibi bir suç delili tespit edilemediğine hükmetti. Mahkeme kayyımların görevinin sona erdiğine hükmetti ve TMSF'ye müzekkere gönderilerek şirketlerin sahiplerine teslim edilmesine karar verdi.





Derin dondurucu sektörünün lider markalarından Uğur Soğutma mahkeme kararı ile asıl sahiplerine iade edildi.





Kararın ardından Uğur Soğutma'nın ortaklarından Ali Takmaklı ve Murat Takmaklı şirket merkezine gelerek kayyımlarla görüştü.





MAHKEME KARARI İLE SAHİPLERİNE İADE EDİLECEK 22 ŞİRKET:





Ufuk Seracılık Fidetoh Tar. İnş. İhr. İt. P.Sanve Tic. Ltd. Şti.

Ufuk Fide Tohum ve Gıda Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üstad Mad. Nak. İnş. Tarım Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti

Asa Akaryakıt Pet. Üroto Turiz. Teks. Sanayi İc. Dış Ltd. Şti.

Nazilli Hamle İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Uğur Entegre Gıd. Tarım ve Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.

Uğur Global Endüstriyel Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.

UDS Soğutma Makineleri San ve Tic. Ltd. Şti.

Uğur Harfiyat Nak. İnş Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

Uğur Soğutma Makinaları San Tic. Ltd. Şti.

Kuteks Medikal ve Kozmatik Teks. Tıbbi Sarf. Mal. San. Ve Tic. A.Ş.

Olgun İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

İhsan Pazarlama Sanayi ve Dış ticaret A.Ş.

MMA Dış Tic. Ltd. Şti., Cihan Tuh. ve Konfeksiyon ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

İkbal İnşaat Taahhüt İhr. İth. San Tic. Ltd. Şti.

Ar Pen Doğrama Sistem Pazar İnş. Taah. San Tic. Ltd. Şti.

Emek Sondaj Matkapları San ve Tic. Ltd. Şti.

Aslar Ayakkabı Deri Kıl ve Pet. Ürün. Tur ve Nak. San. Ve Tic. İhr. İth. Ltd. Şti

Tasf. Hal. Nazilli Beyza Tekstil ve Gıda İth. İhr. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Nazilli Elif Optik Medikal Tıbbi Malzemeler İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.





ÜNAL TAKMAKLI CEZAEVİNDE VEFAT ETTİ



