22 yaşındaki genç Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz 22 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Anadolu Efes kulübü, Yılmaz için başsağlığı mesajı yayınladı.





Koronavirüs salgını Türkiye’de yayılmaya devam ederken bir kişi daha hayatını kaybetti.





Anadolu Efes taraftarı 22 yaşındaki Seyfullah Yılmaz, koronavirüsle mücadelesini kaybederek, yaşamını yitirdi.





Anadolu Efes kulübü, Twitter hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Taraftarlarımızdan Seyfullah Yılmaz’ın Covid-19 sebebiyle vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik... Covid-19 sebebiyle tedavi gören herkese acil şifa, başta Seyfullah olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileriz.”











