Samanyolu Haber /Ekonomi / 2200 Türk vatandaşı Estonya'dan E-oturum aldı /12 Kasım 2019 13:14

2200 Türk vatandaşı Estonya'dan E-oturum aldı

Türkiye'den 2 bin 200'ü aşkın Türk vatandaşı, Estonya'dan e-Residency (e-Oturum) aldı.

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Estonya'nın düzenlediği e-Oturum programında verilen bilgiye göre, isteyenlerin dünyanın herhangi bir yerinden global bir Avrupa Birliği (AB) şirketi yönetebilmesine olanak sağlayan e-Oturum programını başlatan ilk ülke olan Estonya, girişimcilere AB'nin iş ortamına erişim imkanı sağlıyor. 

Türkiye'den 2 bin 200'ü aşkın Türk vatandaşının e-Oturum aldığı Estonya, e-Oturum programını başlattığı Aralık 2014'ten bu yana 162 ülkede yer aldı.

Türkiye'den e-Oturum yoluyla kurulan şirketlerin sayısı 550'yi aştı

Verilen bilgiye göre, şimdiye kadar Türkiye'den e-Oturum yoluyla kurulan şirketlerin sayısı 550'yi aşarken, Türkiye'den 2 bin 200'ü aşkın Türk vatandaşı, Estonya'dan e-Residency (e-Oturum) aldı.

Türkiye, e-Oturum nüfusu olarak 12. sırada bulunurken, kurulan şirket olarak 4. sırada yer alıyor. Türkiye, 2019 yılının en hızlı büyüyen pazarı olarak da dikkati çekiyor. Türkiye'deki girişimler özellikle pazarlama, tasarım, danışmanlık ve bilişim alanında faaliyet gösteriyor.

e-Oturum sahipleri kamu e-hizmetlerinden yararlanabiliyor

e-Oturum sahipleri, AB iş dünyasına katılmanın yanı sıra dijital kimlikleri ile kamu e-hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Estonya'da e-Oturum'a sahip olanlar, internet üzerinden bir Estonya şirketi kurabiliyor, belgeleri ve sözleşmeleri dijital olarak imzalayabiliyor, imzalı belgelerin gerçekliğini doğrulatabiliyor, belgeleri şifreleyerek güvenli bir biçimde iletebiliyor, şirketi dünyanın herhangi bir yerinden yönetebiliyor, elektronik bankacılık ve uzaktan para transferi yapabiliyor, çevrim içi ödeme hizmeti sağlayıcılarına ulaşıyor ve ticari hizmet sağlayıcıları, global girişimciler gibi unsurlardan oluşan bir iletişim ağının içinde yer alarak şirketi büyütmek için gereken kaynaklara erişebiliyor.
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