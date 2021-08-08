Samanyolu Haber /Gündem / 225 noktada çıkan orman yangınından 220'si kontrol altında /08 Ağustos 2021 09:29

225 noktada çıkan orman yangınından 220'si kontrol altında

Türkiye’de 225 yangından 220'sinin kontrol altına alındığını açıklanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Urla’da da bir yangının başladığını duyurdu.

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Türkiye'deki yangınlar ile ilgili paylaşılan güncel verilere göre, 225 yangından 220'sinin kontrol altına alındığını duyuruldu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in Urla ilçesinde de bir yangının başladığını duyurdu. Soyer Balıklıova’da makilik alanda başlayan yangına orman ekiplerinin havadan müdahale ettiğini ifade etti. Soyer Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’İtfaiye ekiplerimiz karadan önlem aldı. Araçların yangın bölgesine ulaşması için iş makinalarımız çalışıyor. Yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyoruz’’ diye yazdı.

Pakdemirli: Söndürme çalışmaları sürüyor

Daha önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ula Helikopter Harekat Merkezi’nde orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 2 ilde 6 orman yangınının söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Pakdemirli, Muğla’da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangının devam ettiğini belirtmişti. "Milas yangını kontrol altında değil, devam ediyor’’ diyen Pakdemirli, "Yangın şu an uyuyor, çok ciddi bir hava tahkimatı var, arazi çok sarp. Yangının 4 tane odağının etrafı çevrildi, yalnız bir odağı var ona karadan ulaşamıyoruz. Hava tahkimatı iyi gitmesine rağmen karadan oraya arazinin sarp olması ve makilik bitki örtüsünün sarp olmasından dolayı dozerlerle dahi ulaşamadığımız bir alanda’’ diye konuştu. Pakdemirli, bölgedeki yangının şu an itibarıyla önemli bir tehlike arz etmediğini ve yangını takip ettiklerini ifade ederek, "Yeniköy tarafında bir termik santral var, orayı şu an tehdit etmiyor ama bu potansiyelin olmaması için yangının tamamen takibi ve kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor’’ dedi. Bakan, "Yangın, bitki örtüsünün arasında şu an uykuya dalmış durumda ama ilerleyen saatlerde artan sıcaklık ve rüzgarla bir miktar daha hareketlenmesini bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen iki uçağın ayrıldığını Yunanistan ve AB’de daha ciddi yangınların olması sebebiyle bu uçakları geri çektiklerini söyledi.

Muğla’da son durum
 

Muğla Belediyesi'nin paylaştığı son durum raporunda, Kemerköy Termik Santrali ve çevresinin tamamen soğutulduğu belirtildi. Yayla Mahallesi (Ağla) Gökçeovacık mevkiinde ise stabil olarak yangının ilerlemekte ve müdahalenin devam etmekte olduğu ifade edildi. Bodrum'daki yangınların soğutma işleminin ise tamamlandığı ve ekiplerin merkeze döndüğü bilgisi paylaşıldı.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm hava gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdığını, bu bölgedeki yangınlara bugün havadan 28 helikopter ve altı uçak müdahale edeceğini belirtti.

Antalya'da, kent merkezinde etkili olan sağanak da günlerdir yangınla mücadele eden kente rahat bir nefes aldırdı. Meteoroloji'nin tahminine göre şiddetli yağışlar, Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde etkisini sürdürecek.

Kurum: En geç bir ay içinde konut çalışmalarına başlıyoruz

Cuma akşamı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Antalya bölgesindeki yangınlara ilişkin basın açıklaması yaparak, son durumu paylaştı. Çavuşoğlu, "Manavgat ve Gündoğmuş yangınları 218'inci saatte kontrol altına alındı. Aktif devam eden şu an İbradı Eynif Ovası'nda söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Bugün hem karadan hem de havadan uçak ve helikopterlerimiz bu bölgeye yoğunlaştı" şeklinde konuştu.

Antalya'da Manavgat ve Gündoğmuş'taki soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "İnşallah çok kısa sürede Muğla'daki orman yangınlarını da söndüreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Evi tamamen yanan vatandaşlara 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımları yapılacağını söyleyen Kurum, ilk ödemelerin yapıldığını, kalan ödemelerin de hasar tespitlere müteakip yapılacağını ifade etti.

7 ilde bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, "Muğla dışında yangının söndürüldüğü her noktada hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Muğla'da da yangının söndürülmesine müteakip 2-3 gün içinde tamamlanacaktır'' diye konuştu.

Yangınlarda evini kaybedenler için konut çalışmalarına kısa sürede başlanmasını hedeflediklerini ifade eden Bakan, ‘'En geç bir ay içinde vatandaşlarımızın 2+1, 3+1, altında deposuyla, ahırıyla ihtiyaçlarını giderecek adımı toplu konut dairesiyle inşallah atacağız. İnşallah önümüzdeki yaz gelmeden tüm Antalya'daki konutlarımızı bitiriyor olacağız” diye konuştu. 400'ü aşkın ahırın hasar gördüğünü söyleyen Kurum, "İnşallah 3 ay içinde bütün ahırlarımızı tamamlayacağız ve yaylalardaki vatandaşlarımız hayvanlarını yeni ahırlarına koyabilecekler'' dedi.

Yanan ormanlara ilişkin çalışmaların da Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valilik koordinasyonuyla yürüttüklerini belirten Kurum, "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Akciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir'' diye konuştu.
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