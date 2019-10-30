Samanyolu Haber /Dünya / 228 mahkum firar etti! /30 Ekim 2019 11:51

228 mahkum firar etti!

Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 500'e yakın mahkumun bulunduğu bir hapishanenin duvarı zarar gördü. Duvarın çökmesini fırsat bile 228 mahkumun firar ettiği kaydedildi.

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Nijerya'da Kogi Eyaleti Güvenlik Danışmanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Jerry Omodara yaptığı açıklamada, eyaletin Kotonkarfe bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 500'e yakın hükümlünün bulunduğu bir hapishanenin duvarının zarar gördüğünü söyledi.

228 mahkumun hapishanedeki bazı güvenlik güçlerini de yaralayarak firar ettiğini belirten Omodara, bazılarının bölge sakinlerince yakalanıp polise teslim edildiğini kaydetti.

Omodara bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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