Samanyolu Haber /Gündem / 23 barodan ortak açıklama: Savunmaya dokunma /24 Kasım 2019 13:47

23 barodan ortak açıklama: Savunmaya dokunma

Avukatlara yönelik baskılar nedeniyle 23 baro tarafından yapılan ortak açıklamada, "Avukatları teslim almayı, vazgeçirmeyi ve susturmayı asla ve asla başaramayacaksınız" denildi.

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Son dönemde avukatlara dönük artan baskı, yasak, gözaltı ve tutuklamalara karşı 23  barodan ortak tepki geldi. “Savunmaya Dokunma” başlığı taşıyan ve hükümete seslenilen metnin altında Van, Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın,  Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Antep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Tunceli, Urfa ve Yalova baro başkanlıklarının imzaları yer aldı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Tehlikedeki Avukatlar Günü’nün son 10 yılda 2 defa Türkiye’deki avukatlara ithaf edilmesinin tesadüf olmadığı, son dönemde yaşanan gelişmelerle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yaşananlar göstermektedir ki; mesleğimiz ve meslektaşlarımız, yine organize bir saldırı altındadır. 

Baktıkları dosyalar ve müvekkilleri üstünden kategorize edilerek, avukatlar hakkında işlem yapılmaktadır.

* Gaziantep’te haklarında kesinleşen mahkeme kararı olmayan 11 meslektaşımız dosyalara bakmaktan yasaklanmıştır.

* Yine Gaziantep’te 1 meslektaşımız, baktığı dosyalar ve müvekkilleri sebebiyle göz altına alınarak tutuklamaya sevk edilmiş ve adli kontrolle serbest bırakılmıştır.

* Son olarak İzmir Barosu’na kayıtlı bir meslektaşımız, tamamen avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, kanuna aykırı hakimlik kararı ile evi, arabası, bürosu aranmış ve sorguya sevk edilerek tutuklanmıştır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak, müvekkilleri için savunma yapan avukatlara 'it sürüsü' diyebilecek cesaret ve cüreti kendisinde bulabilmiştir. Savunma hakkından bihaber birinin, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yapmasındaki ironi bir yana bu söylemin siyasi iktidarın avukatlara bakışını yansıttığının da farkındayız. 

Avukatları, müvekkilleri ve dosyaları üzerinden kriminalize eden bu anlayışa karşı açıkça ifade ediyoruz ki; avukatlar, ne müvekkilleri ile ne de müvekkillerinin işledikleri iddia edilen suçlarla ilişkilendirilebilir. Hiçbir avukat, mesleğini yaptığı gerekçesi ile yaptırıma tabi tutulamaz.

Devlet, savunma hakkının etkin şekilde kullanılması için mesleki faaliyetlerini sürdüren avukatlara, uslu çocuklar yaratmak için dizayn etmek adına yargı üzerinden sopa göstermekten vazgeçmeli, kanuna ve hukuka aykırı olarak tutulan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. 

Aşağıda imzası olan barolar olarak bir kez daha ve yüksek sesle ilan ediyoruz; baskılarınız, yargı üzerinden tehditleriniz, hukuka aykırı işlem ve kararlarınız, bizi mesleğin onurunu savunmaktan ve savunma hakkına sahip çıkmaktan döndüremeyecek. Tarihimizin hiçbir anında, hiç kimseyi avukatsız bırakmadık, bundan sonra da bırakmamaya kararlıyız. Karanlık ve avukatlara düşman bir ideolojiden beslenenlere karşı, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmak konusunda bir an olsun tereddüt etmeyeceğiz.

Ve herkes bilsin ki; avukatlar, güç odaklarına tapınanlar ve onların emir ve talimatlarından çıkmayan kem söz sahiplerine inat, haklar ve özgürlükler mücadelesinden, bağımsız yargı idealinden, demokrasi talebinden, meslektaşlarına sahip çıkmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. 

Avukatları teslim almayı, vazgeçirmeyi ve susturmayı asla ve asla başaramayacaksınız."

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