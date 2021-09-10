Samanyolu Haber /Sağlık / 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi /10 Eylül 2021 21:14

23 bin 562 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı korona virüsünden son saatte 214 kişinin öldüğünü, 23 bin 562 kişi de virüs tespit edildiğini açıkladı.Türkiye korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 214 kişi daha vefat etti. Son 24 saatte 318 bin 835 test yapıldı ve 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 35 bin 83 oldu.

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Toplam aşı sayısı 101 milyon 48 bin 667 doza yükseldi. 51 milyon 234 bin 95 birinci doz, 39 milyon 963 bin 236 ikinci doz ve 9 milyon 374 bin 668 üçüncü doz aşı yapıldı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada tedbirlere uyma ve aşı olma çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:

"Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız."
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