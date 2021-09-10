23 bin 562 yeni vaka tespit edildi

Toplam aşı sayısı 101 milyon 48 bin 667 doza yükseldi. 51 milyon 234 bin 95 birinci doz, 39 milyon 963 bin 236 ikinci doz ve 9 milyon 374 bin 668 üçüncü doz aşı yapıldı.







Twitter hesabından yaptığı açıklamada tedbirlere uyma ve aşı olma çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:





"Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız."