Samanyolu Haber /Eğitim / 23 gündür yardımcı bulamadı, kimse kabul etmedi /23 Ocak 2021 12:22

23 gündür yardımcı bulamadı, kimse kabul etmedi

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'nun rektör yardımcılığı görevini hiç bir hocanın kabul etmediği belirtildi.

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Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan AKP eski milletvekili aday adayı Melih Bulu’ya yönelik protestolar devam ediyor.

Öğretim üyeleri rektörlüğe sırtlarını dönerek atamayı kabul etmediklerini tekrarlarken yaptıkları açıklamada 22 Ocak'a kadar hiçbir hocanın rektör yardımcılığı görevini kabul etmemiş olmasının kolektif iradenin başarısı olduğunu belirttiler. Rektörlük önünde akademisyenler adına yapılan açıklamada, “Atanmasının üzerinden geçen 23 günde hiçbir hoca Bulu’nun yardımcılığını yapmayı kabul etmedi” denildi.
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