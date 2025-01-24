23 ilde nefret operasyonu: 71 kişi gözaltında

15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçmesine ve AİHM'nin sayısız kararına rağmen iktidarın Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Bakan Ali Yerlikaya bir haftadır 23 ilde "Kıskaç-36" ismiyle operasyonların düzenlendiğini açıkladı.





71 GÖZALTI

Peş peşe yapılan operasyonlarda 71 kişi gözaltına alındı.





Ali Yerlikaya açıklamasında gözaltına alınan insanların sözde yeni yapılanma içinde olduğunu ileri sürdü. Suçlamalar ise; sosyal medya üzerinden propaganda yapmak, ankesörlü telefonla aranmış olmak, AİHM kararlarında suç olmadığına karar verilmesine rağmen Bylock kullanıcısı olmak.





Gözaltına alınanlar arasında hakkında itirafçı beyanı olanlar ve kesinleşmiş hapis cezası olanlar da bulunuyor.





Resmi açıklamaya göre Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat'ta operasyonlar düzenledi.







