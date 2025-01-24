Samanyolu Haber /Gündem / 23 ilde nefret operasyonu: 71 kişi gözaltında /24 Ocak 2025 09:38

23 ilde nefret operasyonu: 71 kişi gözaltında

Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik nefret operasyonları devam ediyor. Hukuksuz operasyonları bizzat açıklayan Bakan Yerlikaya 23 ilde 71 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SHABER3.COM

15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçmesine ve AİHM'nin sayısız kararına rağmen iktidarın Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Bakan Ali Yerlikaya bir haftadır 23 ilde "Kıskaç-36" ismiyle operasyonların düzenlendiğini açıkladı. 

71 GÖZALTI
Peş peşe yapılan operasyonlarda 71 kişi gözaltına alındı. 

Ali Yerlikaya açıklamasında gözaltına alınan insanların sözde yeni yapılanma içinde olduğunu ileri sürdü. Suçlamalar ise; sosyal medya üzerinden propaganda yapmak, ankesörlü telefonla aranmış olmak, AİHM kararlarında suç olmadığına karar verilmesine rağmen Bylock kullanıcısı olmak. 

Gözaltına alınanlar arasında hakkında itirafçı beyanı olanlar ve kesinleşmiş hapis cezası olanlar da bulunuyor. 

Resmi açıklamaya göre Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat'ta operasyonlar düzenledi. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 23 ilde nefret operasyonu: 71 kişi gözaltında Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:56