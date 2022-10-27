Samanyolu Haber /Dünya / 23 milyon yıllık balina fosilini çaldılar /27 Ekim 2022 19:11

23 milyon yıllık balina fosilini çaldılar

Yeni Zelanda'nın Little Whanganui Nehri kıyısında balina olduğu sanılan bir deniz memelisinin 23 milyon yaşındaki fosilleşmiş kaburga ve omurları bir kayanın üzerinden sökülerek götürüldü.

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Euronews'in haberine göre, Pazar günü yaşanan olayda bölge sakinleri iki kişinin ellerindeki keski ve testerelerle bir kayanın üzerinde bulunan fosili gündüz saatlerinde söktüklerini söyledi.

Görgü tanıkları, kimliği belirsiz kişilerin sökme işleminin ardından tekneyle bölgeden uzaklaştıklarını aktardı.

Fosili söken şahısları "âgresif" olarak tarif eden görgü tanıkları, kendilerine ne yaptıkları sorduklarında ise sökme işlemi için Maori kabilesinden gerekli izinleri aldıklarını ve "fosili korumak için" bu işlemi yaptıklarını söylediklerini dile getirdi.

Yerel kaynaklar ise bu tür bir iznin verilmediğini açıkladı.

Görgü tanıkları kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerden birinin üzerinde Yeni Zelanda Tabiatı Koruma Bakanlığı'na ait eski bir üniforma bulunduğunu dile getiriyor.

Fosil sökmek yasak değil

Yeni Zelanda'nın batısında fosilleri bulundukları doğal ortamdan sökmenin yasal anlamda bir yaptırımı bulunmuyor.

Fakat fosili almaya kimsenin hakkı olmadığını düşünen bölge halkı "hırsızlık" olarak tanımladıkları bu olayı öfke ile karşılıyor.

New York Times'a konuşan Yeni Zelandalı paleontolog Dr. Richard Holdaway, "Yasallığı konusunda hiçbir fikrim yok. Ama etik olarak bu tam bir çevresel vandalizm" dedi.

Okyanusya kıtasında son dönemlerde gelişen fosil ticareti benzer olayların yaşanmasına neden oluyor.

1990'ların ortalarında Batı Avustralya'nın Broome kentinde fosilleşmiş dinozor ayak izleri çalınmıştı. Bu izlerden biri 1998'de bulunurken, 1996'da ortadan kaybolan stegozorus izleri ise hiçbir zaman geri getirilemedi.

Yeni Zelanda'da her ne kadar fosillerin ülke dışına çıkarılması yasak da olsa, söz konusu fosilin söküldüğü bölgede fosil toplanması yasaklanmamış durumda.
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