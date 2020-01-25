23 saat sonra iki sevindirici haber!

24 Ocak Cuma akşam saatlerinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor.





Depremin üzerinden 23 saat geçmesine rağmen hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düştüğü Elazığ'da iki sevindirici haber daha geldi.





Enkaz altından bir anne ve kucağındaki çocuğu kurtarıldı. Böylece enkazdan kurtarılanların sayısı 45'e yükseldi.





İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok şehirden arama-kurtarma ve yardım ekipleri Elazığ ve Malatya'ya akın etti.





Bölgedeki yıkımın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Arama-kurtarma ekipleri gün boyu çalışarak çok sayıda vatandaşı enkazdan kurtardı.



