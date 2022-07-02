23 yaşındaki YouTuber'dan son video: Bunu izliyorsanız ben öldüm demektir

‘BU VİDEOYU İZLİYORSANIZ ‘BEN ÖLDÜM’ DEMEKTİR’





Notun devamında ise geçtiğimiz bir yıl içinde kanalından üyelik satın alan ve alışveriş yapan takipçilerine teşekkür etti, “Kardeşlerim üniversiteye gidecek. Tabii isterlerse… Onlara ölü bir ağabey olarak baskı yapmak istemem” dedi. Technoblade, “Yıllar içinde içeriklerimi destekledikleriniz için teşekkür ederim.





YouTube’da yaklaşık 11 milyon takipçisi bulunan ve yıllardır hazırladığı Minecraft videolarıyla ünlenen 23 yaşındaki YouTuber ‘Tecnhnoblade’ kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi, internet fenomeninin vefatını “So long nerds (şimdilik hoşçakalın inekler)” başlıklı duygusal bir videoyla duyurdu.Minecraft turnuvalarıyla ünlenen ve oyunu oynarken kullandığı espirili anlatımıyla tanınan ‘Tecnhnoblade’ geçtiğimiz sene kendisine kanser teşhisi konduğunu açıklamıştı.Kısa Dalga’nın aktardığına göre, ailesinin paylaştığı video babasının okuduğu “Herkese selam. Ben Techoblade. Eğer bu videoyu izliyorsanız ben öldüm demektir” notuyla açılıyor. Tecnhnoblade sonrasında, “Oturalım ve son bir kez sohbet edelim. Benim gerçek adım Alex” diyor.1000 hayatım daha olsa sanırım her seferinde yine bu hayata gelmeyi seçerdim çünkü bunlar hayatımın en mutlu yıllarıydı” ifadelerini kullandı. Ünlü YouTuber, son olarak izleyicilerine teşekkür ederek “Technoblade oyun dışı” dedi.Videonun babası ise devamında, oğlunun aslında bir veda videosu çekmek istediğini ama bunu yapacak gücü bulamadığını anlattı. Gözyaşları içinde konuşan baba, oğlu için “herhangi birinin istediği en harika çocuktu” dedi.Video, YouTube’da yaklaşık 40 milyon kez izlendi.