23 yıl beklenmesi çok büyük ihmal

İstanbul'da Maraş merkezli depremlerin ardından kamu binalarına ve konutlara yönelik incelemeler de arttı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hizmetlerin durdurulduğunu açıkladı. Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi’nde de 2 hafta önce ayaktan ve yatan hasta hizmeti durduruldu.









İBB, 2005'te yapmış





Kağıthane Devlet Hastanesi için de tahliye kararı alındı. İki hafta içerisinde hastanenin, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Seyrantepe binasına taşınması planlanıyor. Hastane, 18 Mayıs 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi.

Geçtiğimiz hafta da kentteki 93 okul depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.





Hepsi güçlendirilmedi





TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna İstanbul'daki kamu binalarının durumunu BirGün'e anlattı. Suna, "99 depremi bir milat olmuştu. Bu kapsamda İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Poje Koordinasyon Birimi kuruldu. Bu birim kamu binalarının deprem güvenlikli hale getirilmesi için çalışmalarına başladı. Okullar ve hastaneler incelendi. Bazıları yıkıldı yeniden yapıldı, bazıları ise güçlendirildi. Ama toplam sayıya baktığımızda bu birimin yaptığı çalışmalarda bir açık vardı. Bizler o zamandan bu zamana hiç yılmadan her toplantıda bunları söyledik" dedi.





"Bu hastanelerin ve okulların deprem güvenliği olmadığı bugün mü belli oldu?" diyen Suna, "2000 senesinden bu yana bu yapılarımızın durumu ortadaydı. Bilinen bir gerçekti. Bunların çalışmaları 20 sene önce yapıldı. Hangi kamu binalarının hasar alacağı söylendi. Ve bu kent 15 sene içerisinde deprem güvenlikle hale gelebilecekti. 23 sene geçti geride kalan okulları ve hastaneleri kapatarak çözüm arıyoruz. Bizler defalarca söylediğimiz halde 'yapıyoruz' dene dene bu günlere geldik. Bu çok büyük bir ihmal" diye konuştu.





Çok geç kalındı





Suna, önümüzdeki günlerde benzer haberlerin geleceğini belirterek, "Ben eminim önümüzdeki günlerde başka hastaneler de kapatılacak. Bu çok net. Çünkü deprem güvenliksiz olan eğitim kurumları, hastaneler var. Çok geç kalındı. Bu binalar zamanında deprem güvenlikli hale getirilmeliydi, getirilmedi. Getirmeyenler de çok büyük sorumluluk altındadır. 23 yıldır yapılmadı. Maraş'taki deprem olmasaydı aynı tas aynı hamam devam edecekti. Nasıl 23 yıl bizi oyaladılarsa öyle devam edecekti" ifadelerini kullandı.





Hastanelerin ve okulların kapatılmasıyla birlikte başka sorunların da peşinden geldiğini söyleyen Suna şözlerine şöyle devam etti:





"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin içine birtakım çelik konstrüksiyon yapılar yapıldı. 2 ay önce orada yeni amfinin açılışı yapıldı. Peki şimdi neden orası da kapatılıyor. Acaba insanın aklına geliyor. Bu Cerrahpaşa arazisini zamanında değiştirme düşüncesi vardı. Acaba şimdi bu mu gündeme geliyor? Bu öğrenciler, hastane çalışanları nereye gidecekler, nasıl gidecekler? Acele karar verildiğinde her şeyde yanlış yapılıyor. Tamam alınan kararları saygıyla karşılıyoruz. Ama bir hastaneyi kapattığımızda neler başımıza gelecek? Buralar her şeyden öte eğitim kurumu, öncelik verilmeliydi."





İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut taşınacak







Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Kurum "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.