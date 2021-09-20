231 ölüm, 27 bin 688 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saate 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi vefat etti, iyileşen kişi sayısı 27 bin 949 oldu.Son 24 saatte 346 bin 435 Covid-19 testi yapıldı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.













Günlük vaka sayısı dün 26 bin 398, vefat sayısı ise 213 olmuştu.