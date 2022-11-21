Samanyolu Haber /Gündem / 236 bin abonenin daha elektriği kesildi /21 Kasım 2022 01:41

236 bin abonenin daha elektriği kesildi

2020 yılında borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının 343 bin 68'den , 2021 yılında elektriği borcundan dolayı kesilen abone sayısı 425 bin 751 oldu

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CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının 343 bin 68 olduğunu belirtirken, 2021 yılında elektriği borcundan dolayı kesilen abone sayısının 425 bin 751 olduğunu açıkladı.
Bakan Dönmez, bu yılın ilk 7 ayında borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının ise 236 bin 617 olduğunu kaydetti.

Önerge sahibi Gürer, “Vatandaşın eli elektrik düğmesine gitmeye korkuyor. Esnaf zorunlu haller dışında elektrik prizine takılı dolap, cihaz bırakmamış. Hatta çoğu, gün ışığının aydınlığı ile idare ediyor. Ekonomik durum sorduğunuzda ilk elektrik faturasındaki artışlar dile getiriliyor. Çiftçi mazot ve elektrikle çalışan aletlerinde olabildiğince kısıtlamaya gitmiş durumda. Emekli ise erkenden ışıkları kapatıp uykuya meylettiğini söylüyor. Evde de zorunlu ihtiyaç dışında elektrik lüks. Birde kış saati uygulaması geçilmeyip gece karanlığında yola çıkanlar tek lamba ile hazırlık yapmanın çabası içinde. İktidar sokak lambasını tan ağarmadan söndürünce ondan da fayda görülmüyor. Gece karanlığında okul ve iş için yola çıkan elektrik gideri artacak kaygısını da yaşıyor. Bakan her soruyu yanıtlamasa da halk yaşadığı koşulları biliyor, görüyor, tepkisini de her fırsatta ifade ediyor” diye konuştu.
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