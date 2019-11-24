Samanyolu Haber /Gündem / 24 Kasım'da üzücü tablo /24 Kasım 2019 16:31

24 Kasım'da üzücü tablo

Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yapılan bir anket, öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunların boyutunu gözler önüne serdi.

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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yaptığı bir anketin sonuçlarını açıkladı. Sendika, 24 Ekim 2019-15 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi” başlıklı çalışma kapsamında 4 bin 657 öğretmenin görüşüne başvurduğunu belirtti.

Yapılan anket, Türkiye'deki öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunların ağırlaştığını ortaya koydu.Eğitim-Sen anketine katılan öğretmenlerin yüzde 96,8'i son bir yıl içerisinde satın alma gücünün azaldığını düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 78'i ise son bir yıl içinde borçlarının arttığını belirtti.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 69'u "ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi" aldığında mesleğini bırakabileceğini ifade etti.Ankete göre, öğretmenlerin yüzde 90'ı Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sorunları çözmek için ürettiği politikaların gerçekçi olduğunu düşünmezken yüzde 84'ü okullardaki şiddet vakaları nedeniyle iş yerinde kendini güvende hissetmiyor.

Maaşının 4'te biri eridi

Eğitim-Sen'in çalışmasında, öğretmenlerin 2009 ve 2019 yıllarında aldığı maaşların dolar bazındaki karşılıkları da karşılaştırıldı.

Sendika, mesleğe yeni başlayan 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenin Kasım 2009'da bin 302 TL olan maaşıyla 890 dolar satın alabilirken Ekim 2019'da aynı derece ve kademedeki bir öğretmenin 3 bin 895 TL'lik maaşıyla 677 dolar alabildiğini belirtti. Böylece son 10 yıla bakıldığında, 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenin maaşının dolar bazında yüzde 24 eridiği görüldü.

Hükümete çağrı

Eğitim-Sen, yayımladığı çalışmanın sonuç bölümünde ise bazı çağrılarda bulundu. Sendika, "Tüm öğrencilerimizin eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz eğitimden yararlanmasını sağlayacak, öğretmenlerin ekonomik kayıplarını karşılayacak bütçe planlaması yapmak MEB ve siyasi iktidarın sorumluluğudur. Bu sorumluluğun gereği yerine getirilmelidir" ifadesini kullandı.

Eğitim-Sen ayrıca, "Yargı kararları uygulanmalı; Diyanet, dini vakıf ve dernekler ile yapılan protokoller sonlandırılmalıdır" çağrısı yaptı.
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