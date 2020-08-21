Samanyolu Haber /Gündem / 24 saat içindeki salgın verileri açıklandı: Yeni vaka 1203 /21 Ağustos 2020 22:11

24 saat içindeki salgın verileri açıklandı: Yeni vaka 1203

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde ortaya çıkan koronavirüs salgını verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 203 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 22 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 203 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 80 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 255 bin 723'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 772 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI 749

Tabloya göre, toplam test sayısı 6 milyon 154 bin 157, toplam ağır hasta sayısı 749 oldu. Bugünkü test sayısı 92 bin 227 olarak kayıtlara geçti.

''BAŞARILMIŞ SALGIN MÜCADELESİ YOKTUR''

Koca, ''Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak'' dedi.

Türkiye'nin 21 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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