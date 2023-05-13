Samanyolu Haber /Politika / 24 saat sürecek propaganda yasağı bugün 18.00’da başlıyor /13 Mayıs 2023 10:56

24 saat sürecek propaganda yasağı bugün 18.00’da başlıyor

Seçim yasakları bugün başlıyor. Bugün saat 18.00’de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek.

SHABER3.COM

Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde saat 08.00’de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Bugün saat 18.00’de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu’nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

OY VERME İŞLEMİ 17.00’DA SONA ERECEK

Yarın ülke genelinde saat 08.00’de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak. Buna göre yarın saat 06.00’dan gece 24.00’e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Bununla birlikte seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.
Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00’den sonra yapılabilecek.
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