Samanyolu Haber /Gündem / 24 saat suskun kalan Erdoğan'ın papağanları istifaya yeni isim buldu: Af talebi /10 Kasım 2020 09:48

24 saat suskun kalan Erdoğan'ın papağanları istifaya yeni isim buldu: Af talebi

Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına yeni isim bulundu: Görevden af talebi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa kararını "bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı" diye duyurdu.

Aradan 24 saatten fazla süre geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın değerlendirmesi sonucunda Albayrak'ın "görevden af talebi"nin kabul edildiğini açıkladı.

Berat Albayrak'ın bir gün boyunca tartışılan istifası böylece resmi açıklamalarda "istifa" sözcüğüne yer verilmeden gerçekleşip onaylanmış oldu.

AKP medyası da "yaşanan bu olayı" haberleştirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasından alıntıyla "görevden af talebi"nin kabul edilmesi olarak duyurdu.

Böylece Albayrak, tarihe istifası medya tarafından kabul edilmeyip "affedilen" ilk bakan olarak geçerken akıllara gelen bir diğer ihtimal istifanın ilk saatlerinde yandaşlarda yaşanan "istifa etti mi etmedi mi" bocalamasının sürüyor olmasıydı.

Televizyon kanalları Albayrak'ın istifasının kabulünü böyle duyurdu:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 24 saat suskun kalan Erdoğan'ın papağanları istifaya... Sonraki Haber >>

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sürücüye rögar kapağı şoku

Sürücüye rögar kapağı şoku

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:36