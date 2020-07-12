24 saatte 1.012 yeni vak'a

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.012 yeni vak'a tespit edildiğini kaydetti.





Salgında şu ana kadar 5 bin 363 kişi hayatını kaybederken, vak'a sayısı 212 bin 993'e yükseldi.





Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 verilerini paylaştı.





Koca'nın şahsi Twitter hesabında, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım."