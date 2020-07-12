Samanyolu Haber /Gündem / 24 saatte 1.012 yeni vak'a /12 Temmuz 2020 20:00

24 saatte 1.012 yeni vak'a

Türkiye'de son 24 saatte 1.012 kişiye daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.012 yeni vak'a tespit edildiğini kaydetti. 

Salgında şu ana kadar 5 bin 363 kişi hayatını kaybederken, vak'a sayısı 212 bin 993'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 verilerini paylaştı.

Koca'nın şahsi Twitter hesabında, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 24 saatte 1.012 yeni vak'a Sonraki Haber >>

Vatandaşa 'lan' diyen kaymakam!

Vatandaşa 'lan' diyen kaymakam!

Heybeliada'da yangın!

Heybeliada'da yangın!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

Darbenin Lideri Hulusi Akar mıydı?

Darbenin Lideri Hulusi Akar mıydı?

İhraç edildiğini düğünde öğrendi

İhraç edildiğini düğünde öğrendi

New York metrosunda bıçaklı saldırı

New York metrosunda bıçaklı saldırı

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

Trump ilk kez maskeli görüntülendi

"Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim"

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:16:12