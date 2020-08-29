24 saatte 1.549 kişiye bulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 24 saatte 39 kişinin daha hayatını kaybettiğini kaydetti. Günlük vak'a sayısı 1.549'a çıkarken, toplam vak'a sayısı 267 bin 64'e yükseldi.
Koca'nın şahsi Twitter hesabında, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6 binden fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı.