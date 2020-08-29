Samanyolu Haber /Gündem / 24 saatte 1.549 kişiye bulaştı /29 Ağustos 2020 20:55

24 saatte 1.549 kişiye bulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1.549 kişiye daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 24 saatte 39 kişinin daha hayatını kaybettiğini kaydetti. Günlük vak'a sayısı 1.549'a çıkarken, toplam vak'a sayısı 267 bin 64'e yükseldi.

Koca'nın şahsi Twitter hesabında, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6 binden fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." ifadelerini kullandı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 24 saatte 1.549 kişiye bulaştı Sonraki Haber >>

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:12:51