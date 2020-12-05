24 saatte 31 bin 896 yeni vak'a

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 705'e, hasta sayısı ise 533 bin 198'e yükseldi. Toplam vak'a sayısı henüz bilinmiyor.





Sağlık Bakanlığı'nın beyanına göre ikinci kez kaydedilen 196 ölüm, Koronavirüs sebebiyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek sayı oldu.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." ifadelerini kullandı.