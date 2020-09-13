Samanyolu Haber /Sağlık / 24 saatte 5 sağlık çalışanı vefat etti /13 Eylül 2020 17:38

24 saatte 5 sağlık çalışanı vefat etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son 24 saate 5 sağlık çalışanının vefat ettiğini açıkladı.Türk Tabipleri Birliği son Konya İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından İbrahim Kılınçarslan’ın korona virüsü nedeniyle öldüğünü duyurdu. Böylece son 24 saate vefat eden sağlık çalışanı sayısı 5’e yükseldi.

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TTB’nin duyurduğu liste şöyle:

*Konya İl Sağlık Müdürlüğü özlük biriminde görev yapan İbrahim Kılınçarslan, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

*Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Canruh, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

*Konya Emirgazi Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp teknisyeni Ertuğrul Sütçü, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

*Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan teknisyen Faik Çelebi, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

*Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

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