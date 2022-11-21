Samanyolu Haber /Gündem / 24 Şubat’tan sonra Kiev’den Herson’a ilk tren /21 Kasım 2022 14:12

24 Şubat’tan sonra Kiev’den Herson’a ilk tren

Rusya'nın geçtiğimiz hafta geri çekilmesinden sonra yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Herson'a, yaklaşık 8 ay sonra ilk kez Kiev'den bir yolcu treni hareket etti

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından sonra Kiev'den Herson'a ilk tren yola çıktı.

24 Şubattan sonra Kiev’den Herson’a yola çıkan ilk tren zafer çığlıkları ve konserlerle uğurlandı.

“Nastayaşi” haber kanalı tarafından verilen haberde, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, Rus güçlerinin geçen hafta çekilmesinden sonra yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne giren Herson kentine yaklaşık 9 ay sonra ilk yolcu treni kutlamalarla yola çıktı.

Herson'a hareket eden tren için Kiev istasyonunda düzenlenen törene, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ile Kiev'de resmi temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis katıldı.
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