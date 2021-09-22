242 vefat, 28 bin 168 vaka

Buna göre son 24 saate 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi vefat etti.Son 24 saatte 351 bin 655 Covid-19 testi yapıldı.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım" ifadelerini kullandı.





Günlük vaka sayısı dün 29 bin 338, vefat sayısı ise 260 olmuştu.