Samanyolu Haber /Sağlık / 248 ölüm, 28 bin 810 yeni vaka /04 Ekim 2021 20:56

248 ölüm, 28 bin 810 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 28 bin 810 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi vefat etti.Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı.

SHABER3.COM

Buna göre son 24 saate 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 33 bin 152 oldu. Son 24 saatte 352 bin 214 Covid-19 testi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayısı dün 27 bin 351, vefat sayısı ise 194 olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 248 ölüm, 28 bin 810 yeni vaka Sonraki Haber >>

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

Pandora Papers nedir?

Pandora Papers nedir?

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:40:28