248 ölüm, 28 bin 810 yeni vaka

Buna göre son 24 saate 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 33 bin 152 oldu. Son 24 saatte 352 bin 214 Covid-19 testi yapıldı.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" ifadelerini kullandı.





Günlük vaka sayısı dün 27 bin 351, vefat sayısı ise 194 olmuştu.