Samanyolu Haber /Gündem / 249 metrelik tanker İstanbul Boğazı'nı 'kapattı' /28 Mayıs 2021 23:47

249 metrelik tanker İstanbul Boğazı'nı 'kapattı'

249 metre uzunluğundaki RAVA isimli tanker kıyıya doğru tehlike oluşturacak şekilde ilerleyince sahile 300 metre kala durduruldu ve boğaz bir süre gemi trafiğine kapatıldı. Bir süredir gündemde olan Kanla İstanbul projesi, İstanbul Boğaz'ındaki benzer tehlikelere karşı da öneriliyordu.

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İstanbul Boğazı'nda kıyıya doğru ilerleyen tanker tehlike oluşturdu. Sahile 300 metre kala durdurulan tanker nedeniyle boğaz bir süre gemi trafiğine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sahile 300 metre kala durdurulan tankere, KURTARMA 8 Römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da acil olarak yönlendirildi. İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı" denildi.

Tankerin makine arızası yaşadığı belirtilirken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"KURTARMA 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi."
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