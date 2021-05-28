249 metrelik tanker İstanbul Boğazı'nı 'kapattı'

İstanbul Boğazı'nda kıyıya doğru ilerleyen tanker tehlike oluşturdu. Sahile 300 metre kala durdurulan tanker nedeniyle boğaz bir süre gemi trafiğine kapatıldı.





Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sahile 300 metre kala durdurulan tankere, KURTARMA 8 Römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da acil olarak yönlendirildi. İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı" denildi.





Tankerin makine arızası yaşadığı belirtilirken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"KURTARMA 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yenikoy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi."