Samanyolu Haber /Gündem / 25 bin kişiyi dolandırıp özür mesajı attılar /01 Ağustos 2022 20:21

25 bin kişiyi dolandırıp özür mesajı attılar

Balıkesir'de internette oluşturdukları bir portal üzerinden para kazanma vaadiyle para karşılığı üye toplayan dolandırıcılar siteyi kapatıp binlerce kişiyi dolandırdı.

25 bin kişiyi dolandırıp özür mesajı attılar

İnternette oluşturdukları bir portal üzerinden ucuza bisiklet ve elektrikli motosiklet satma ve para kazanma vaadiyle para karşılığı üye toplayan dolandırıcılar internet sitesini kapatıp binlerce kişiyi dolandırdı. Üstelik dolandırıcılar kandırdıkları üyelerine, "Biz sizi dolandırdık. Bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz" şeklinde gönderdiği mesaj ise vatandaşları şok etti.

 
Vatandaşları para kazanmayı vaat eden paravan şirket, 25 binden fazla kişiden önce sisteme katılım ücreti topladı. Sisteminin kapanması sonrasında mağduriyet yaşayan yüzlerce vatandaş paravan şirketin Balıkesir'deki ofisine gitti ancak kimseyi bulamadı. 

Dolandırıcıların nasıl çalıştığını da anlatan mağdur bir vatandaş, "Mesela siteden bisiklet alıyorsunuz. 3 bin TL'ye bisikleti bir sene için satın alıyorsunuz. Sonra 20 gün içerisinde ana parasını çıkartıyorsunuz. Bu para zaten günlük dolar olarak geliyor hesabınıza. Kalan diğer 10 gün içerisinde ise kâr elde etmeye başlıyorsunuz. Aylık olarak ise 3 bin TL hesabınıza geliyor. Fakat bu bize büyük bir ders oldu. Buradaki polis abi de şunu söyledi. 'Bedava yemek sadece fare kapanında' olur. Bana ve 25 bin kişiye çok büyük bir ders oldu" şeklinde konuştu.
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