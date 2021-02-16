25 gün sonra ilk önemli temas: Bu kez şartsız kınama

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın ekibiyle Türk hükumeti arasında bakan düzeyindeki ilk temas gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki ilk telefon görüşmesinde, iki ülke arasında gerilime yol açan konular ele alındı.





DW Türkçe'de yer alan haberde Çavuşoğlu ile görüşmesini Twitter’da duyuran Blinken, Türk mevkidaşı ile ABD-Türkiye ilişkilerinin uzun yıllardır süregelen önemi hakkında konuştuğunu, Suriye, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesine dönük çabalarda da işbirliğinin sürdürülmesini umut ettiğini kaydetti.





Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken arasındaki görüşme, yeni yönetim döneminde Ankara-Washington arasında gerçekleşen ikinci resmi temas oldu. İlk görüşme 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başkan Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşmişti.





Telefon görüşmesi, Kuzey Irak’ta 13 devlet görevlisinin bir mağarada şehit edilmesinin ardından Tayyip Erdoğan’ın ABD’yi PKK’ya destek vermekle suçladığı gün yapıldı.





ABD PKK’YI SORUMLU TUTTU





Amerikan Dışişleri Bakanlığının, Blinken-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklamasında, Kuzey Irak’ta 13 Türk vatandaşının ölümünden, net ifadelerle PKK’yı sorumlu tutması dikkat çekti.





Açıklamada, “Bakan Blinken, Irak’ın kuzeyindeki Türk rehinelerin ölümünden dolayı taziyelerini iletti ve bundan PKK’lı teröristlerin sorumlu olduğu yönündeki görüşümüzü teyit etti” ifadeleri kullanıldı.





ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı ve “Olaydan PKK’nın sorumlu olduğuna dair haberler doğrulanırsa bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktayız” ifadelerine yer verdiği açıklama, Türkiye’nin sert tepkisine yol açmıştı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaya işaret ederek dün yaptığı açıklamada ABD’yi “terörü desteklemekle” suçladı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield de Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış, Türkiye’nin tepkisi iletilmişti.







