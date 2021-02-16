Samanyolu Haber /Gündem / 25 gün sonra ilk önemli temas: Bu kez şartsız kınama /16 Şubat 2021 12:48

25 gün sonra ilk önemli temas: Bu kez şartsız kınama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile göreve gelmesinden 25 gün sonra ilk görüşmesini yaptı. Görüşmede ABD, Gara’da 13 Türk şehitle ilgili ‘şartlı kınama’ açıklamasından geri adım attı. Bilinken, Çavuşoğlu ile ilk görüşmeyi yaptığı gün Yunan Dışişleri Bakanı ile de görüştü.

SHABER3.COM

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın ekibiyle Türk hükumeti arasında bakan düzeyindeki ilk temas gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki ilk telefon görüşmesinde, iki ülke arasında gerilime yol açan konular ele alındı.

DW Türkçe'de yer alan haberde Çavuşoğlu ile görüşmesini Twitter’da duyuran Blinken, Türk mevkidaşı ile ABD-Türkiye ilişkilerinin uzun yıllardır süregelen önemi hakkında konuştuğunu, Suriye, terörle mücadele ve Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesine dönük çabalarda da işbirliğinin sürdürülmesini umut ettiğini kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken arasındaki görüşme, yeni yönetim döneminde Ankara-Washington arasında gerçekleşen ikinci resmi temas oldu. İlk görüşme 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başkan Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşmişti.

Telefon görüşmesi, Kuzey Irak’ta 13 devlet görevlisinin bir mağarada şehit edilmesinin ardından Tayyip Erdoğan’ın ABD’yi PKK’ya destek vermekle suçladığı gün yapıldı.

ABD PKK’YI SORUMLU TUTTU

Amerikan Dışişleri Bakanlığının, Blinken-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklamasında, Kuzey Irak’ta 13 Türk vatandaşının ölümünden, net ifadelerle PKK’yı sorumlu tutması dikkat çekti.

Açıklamada, “Bakan Blinken, Irak’ın kuzeyindeki Türk rehinelerin ölümünden dolayı taziyelerini iletti ve bundan PKK’lı teröristlerin sorumlu olduğu yönündeki görüşümüzü teyit etti” ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı ve “Olaydan PKK’nın sorumlu olduğuna dair haberler doğrulanırsa bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktayız” ifadelerine yer verdiği açıklama, Türkiye’nin sert tepkisine yol açmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaya işaret ederek dün yaptığı açıklamada ABD’yi “terörü desteklemekle” suçladı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield de Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış, Türkiye’nin tepkisi iletilmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 25 gün sonra ilk önemli temas: Bu kez şartsız kınama Sonraki Haber >>

AKP Kongresi karıştı! "Parti zenginler kulübü haline geldi”

AKP Kongresi karıştı!

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

Görünmez kaza

Görünmez kaza

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

Çalışan Helikopterin yanından geçilmez

Çalışan Helikopterin yanından geçilmez

Hizmetle Yüzleşme

Hizmetle Yüzleşme

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!

'Açım, aç' feryadı karşısında dondu kaldı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:34:06